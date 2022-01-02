روان بن حسين تشارك جمهورها صورة جديدة مع ابنتها "لونا"| شاهد

شاركت الفنانة الكويتية روان بن حسين، جمهورها صورة جديدة تجمعها بابنتها "لونا" فى أحدث ظهور لهما.



ونشرت نجمة السوشيال ميديا الكويتية، الصورة عبر حسابها الشخصي على موقع "انستجرام"، وظهرت وهي تنظر لابنتها، معلقة: "بدأت العام".



وطرحت الفنانة الكويتية ​روان بن حسين في سبتمبر الماضي ​أغنية جديدة لها بعنوان "لا تغنيلي" من كلمات محمد سعيد حارب، ألحان أدهم، توزيع نور هاشم، ميكس وماسترينغ طيف عادل.



يذكر أن الفنانة الكويتية روان بن حسين طرحت في مارس الماضي أول فيديو كليب غنائى لها بعنوان "كان يا ما كان" عبر قناتها على موقع اليوتيوب.



أغنية روان بن حسين، من كلمات الشاعر عمرو المصري، ألحان سامر أبو طالب وتوزيع عمر إسماعيل، أمّا الكليب فهو تحت إشراف المخرج ريشا سركيس وتوزيع شركة وتري.



روان بن حسين عارضة أزياء كويتية، ولدت في 30 ديسمبر عام 1996، وحصدت كثيرا من الشهرة في عمر صغير.





