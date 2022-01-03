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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

روبي ترقص احتفالًا بالعام الجديد .. شاهد

روبي
روبي

شاركت الفنانة روبي، الجمهور مقطع فيديو وهي ترقص احتفال بالعام الجديد ٢٠٢٢.

 

نشرت روبي، الفيديو من خلال حسابها الرسمي على “الانستجرام”، وعلقت قائلة: "Happy new year”.

 

وعلى جانب أخر تشارك روبي، فى فيلم "برة المنهج" ويناقش الفيلم قضية التنمر، حيث تجسد الفنانة روبى دور مدرسة موسيقى بإحدى المدارس الخاصة، وتتعرض للكثير من الأزمات فى حياتها، وتدور الأحداث فى إطار الدراما التشويقية.

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الفيلم من إخراج عمرو سلامة، وتأليف خالد دياب وعمرو سلامة، وبطولة روبى، وماجد الكدوانى، وأسماء أبو اليزيد، وشريف الدسوقي، وأحمد أمين، ودنيا ماهر، وتدور أحداث الفيلم فى إطار الدراما التشويقية. 

 

روبي الفنانة روبي ٢٠٢٢ العام الجديد الإنستجرام بره المنهج عمرو سلامة

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