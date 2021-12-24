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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

حذف أغنية روبي الهشك بشك من يوتيوب .. والسبب ساندي |خاص

روبي
روبي

نشرت شركة الرشيدي للإنتاج أغنية جديدة للفنانة روبي؛ حملت اسم الهشك بشك وذلك عبر موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب.

إلا أن الأغنية لم تستمر عرضها علي موقع الفيديوهات يوتيوب  الا لبضع ساعات حتي تم حذفها وعلم صدى البلد ان المنتج وليد منصور قام بالابلاغ عن الأغنية وانها من حقه وهو ما تأكد منه اليوتيوب وقاموا بحذفها .


وتعد أغنية الهشك بشك نفس أغنية  الفنانة ساندي الجديدة" في الالالا " التي ستطرح في ٢٩ ديسمبر.

وكان وليد منصور قد فسخ عقده مع روبي بالتراضي بعد إنتاجه لها اغنيتين ناجحتين هما قلبي بلاستيك وحته تانية .

 


بوستر الأغنية :

حصل صدى البلد على البوستر الدعائي لأغنية " في الالا " للمطربة ساندي وذلك قبل طرحة غدا السبت مع برومو الأغنية .

وتم تصوير الكليب في أماكن متفرقة بفرنسا منهم شارع الشانزليزية ليمثل عودة قوية لساندي في التعاون الاول مع المنتج وليد منصور  .
وسيتم طرح الأغنية يوم ٢٩ديسمبر الجاري علي ان يتم طرح البرومو غدا السبت .

 

ساندي تنتهي من تصوير الأغنية :

انتهت النجمة ساندي من تسجيل وتصوير أغنية جديدة تحمل عنوان "في الا لا" من كلمات شادي نور وألحان محمد يحيي وإنتاج وليد منصور في اول تعاون بينهما.

وتتواجد ساندي حاليا في فرنسا لتصوير الاغنيه بنظام الفديو كليب في أماكن متفرقة بالشارع هناك، وسوف يتم طرح برومو الأغنية يوم ٢٥ من شهر ديسمبر الجاري تمهيدا لطرحها وطرح الفيديو كليب ليلة رأس السنة.


وكانت آخر أعمال المطربة ساندي هي أغنية "إزيك النهاردة" التي طرحتها عبر قناتها الرسمية على موقع الفيديوهات "يوتيوب" في شهر يوليو الماضي، وهي من كلمات الشاعر تامر حسين، ألحان عزيز الشافعي، توزيع هاني يعقوب.


ساندى تتعرض للسرقة في فرنسا :

وتعرضت المطربة ساندي لسرقة حقائبها في فرنسا، ونشرت فيديو عبر حسابها بموقع إنستجرام من داخل سيارة، وقالت: اتسرقت في فرنسا يا جماعة، وكل شنط الشوبينج اتسرقت علشان تعرفوا بس إننا عايشين في أمان.. عمار يا مصر.


وتتعاون ساندي مع وليد منصور للمرة الأولي حيث طرحت منذ قليل البرومو الاول للأغنية وستطرح غدا جزء من الكليب.

روبي الهشك بشك يوتيوب في الالالا ساندي وليد منصور

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