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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

حصاد 2021 .. أغاني مصرية وعربية تخطت الـ 100 مليون مشاهدة هذا العام .. روبي وحمزة نمرة وسعد لمجرد وسيف نبيل وبلقيس الأشهر

الأغاني الأكثر مشاهدة
الأغاني الأكثر مشاهدة في 2021

حققت العديد من الأغاني المصرية والعربية مشاهدات بالملايين عقب طرحها على موقع يوتيوب، لكن الأعمال التي تخطت حاجز الـ 100 مليون مشاهدة كانت فريدة من نوعها.

نذكر فيما يلي عدد من الأغاني التي حققت أكثر من 100 مليون مشاهدة وحققت نجاحا جماهيريا كبيرا.

روبي- حتة تانية 

انتشرت أغنية الفنانة روبي الجديد "حتة تانية" بصورة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي، ومنصات الأغاني، وحققت مشاهدات بصورة سريعة عقب طرحها على يوتيوب. 

وصلت أرقام أغنية حتة تانية إلى حوالي 141 مليون بعد طرحها على يوتيوب في مارس 2021، وهي من كلمات وألحان عزيز الشافعي، وتوزيع توما. 

 حمزة نمرة – فاضي شوية 

سببت أغنية حمزة نمرة "فاضي شوية" حالة كبيرة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب كلماتها الحزينة وقصتها التي تتعلق بالغربة وافتقاد الأحباب. 

ورغم طرحها في نهاية ديسمبر العام الماضي، إلا أنها حققت في 2021، حوالي 190 مليون مشاهدة، وهي في طريقها لتخطي حاجز 200 مليون. 

أغنية فاضي شوية من كلمات خليل عز الدين، وألحان حمزة نمرة، وتوزيع كريم عبد الوهاب. 

سيف نبيل وبلقيس – ممكن 

كان دويتو أغنية "ممكن" التي اشتركت فيها الفنانة بلقيس مع المغني سيف نبيل من أكثر الأعمال الناجحة خلال 2021، وحققت انتشارا سريعا. 

وصلت أرقام أغنية "ممكن" على يوتيوب إلى 106 مليون مشاهدة، تعتبر من أكثر الأعمال باللهجة الخليجية انتشارا في الوطن العربي. 

الأغنية من كلمات سيف الفارس، وألحان سيف نبيل، وتوزيع عمر صباغ. 

سعد لمجرد – لوجه التاني 

رغم اعتياده على كسر الأرقام القياسية، إلا أن الفنان سعد لمجرد مازال يتمكن من كسر حاجز الـ 100 مليون مشاهدة بكليباته الغنائية. 

حققت أغنية "لوجه التاني" التي يشترك في غنائها سعد لمجرد مع زهير بهاوي حوالي 192 مليون مشاهدة، وهي أيضا في طريقها لتحقيق 200 مليون. 

الأغنية من كلمات والحان زهير بهاوي، وطرح في بداية هذا العام، على قناة سعد لمجرد على يوتيوب. 

حسن شاكوش وياسمين صبري – حبيبتي 

كانت أغنية "حبيبتي" التي شهدت تعاونا غنائيا بين حسن شاكوش وياسمين صبري من أنجح الأعمال هذا العام. 

حققت أغنية حبيبتي حوالي 127 مليون مشاهدة، بعد طرحها في مايو الماضي، وجمعت بين الموسيقى الشعبية وأسلوب أغاني المهرجانات التي يشتهر بها حسن شاكوش. 

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وائل كفوري- البنت القوية 

لم تتخط أغنية وائل كفوري الجديدة " البنت القوية" حاجز الـ 100 مليون مشاهدة، لكنها في طريقها لتحقيق هذا الرقم بعدما وقلت أرقامها إلى حوالي 94 مليون مشاهدة. 

طرح فيديو كليب البنت القوية، في يوليو الماضي، والأغنية من كلمات وألحان سالم عساف، وتوزيع عمر صباغ، وتعد من أبرز الأعمال التي قدمها وائل كفوري وحققت انتشارا سريعا مؤخرا.

ومن المتوقع أن تتخطى حاجز الـ 100 مليون مشاهدة في مقتبل عام 2022، في ظل تداولها المستمر على مواقع التواصل الاجتماعي. 

مشاهدة أغاني يوتيوب روبي حتة تانية حبيبتي حسن شاكوش حمزة نمرة

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