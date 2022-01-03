نجوم الأهلي على رأس الحضور في حفل زفاف رامي ربيعة.. فيديو

حضرت مجموعة كبيرة من لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، حفل زفاف زميلهم رامي ربيعة، المقام حاليًا في أحد الفنادق الكبرى بالقاهرة.



وتواجد محمد مجدي أفشة، وياسر إبراهيم، وعلي لطفي، وحسين الشحات، وكريم فؤاد، ومصطفى شوبير، وأحمد نبيل كوكا، من نجوم الأهلي في حفل زفاف زميلهم رامي ربيعة.

كما حضر طارق قنديل عضو مجلس إدارة النادي الأهلي حفل زفاف رامي ربيعة.

وغاب عدد كبير من لاعبي النادي الأهلي، عن حفل زفاف رامي ربيعة، بسبب وجودهم في معسكر منتخب مصر المقام حاليًا، استعدادًا لخوض منافسات بطولة كأس الأمم الأفريقية 2021، المقرر إقامتها يوم 9 يناير الجاري.