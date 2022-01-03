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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

انطلاق قافلة بـ24 طن مواد غذائية وبطاطين من صندوق تحيا مصر لأسيوط

صدى البلد

أطلق صندوق تحيا مصر قافلة حماية اجتماعية لتوفير المواد الغذائية والأغطية للأسر الأولى بالرعاية بمحافظة أسيوط، ضمن مبادرتي بالهنا والشفا، وشتاء آمن.

وقال المدير التنفيذي لصندوق تحيا مصر، تامر عبد الفتاح، إن قافلة أسيوط استمرت لمدة يومين لتوزيع 24 طن مواد غذائية جافة، و4000 بطانية، تم توفيرها لصالح 2000 أسرة مستحقة طبقا لقواعد بيانات وزارة التضامن الاجتماعي، وبالتعاون مع بنك القاهرة ومؤسسة صناع الحياة.

وأضاف أن القافلة استهدفت الأسر في مناطق كوم بوها، عرب العمايم، بني شعران، بني شقير، بني رافع، دشلوط، وخارفه وصنبو و مسارة ديروط، ودير القصير، لافتا إلى أن الصندوق يكثف من هذه القوافل خلال فصل الشتاء، لرعاية أكبر عدد من الأسر المستحقة تنفيذا لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

وأوضح عبد الفتاح أن قوافل الحماية الاجتماعية تعد نموذجا لاستراتيجية الصندوق في تدعيم شراكته مع مؤسسات القطاع الخاص الملتزمة بمسئوليتها المجتمعية وكذلك منظمات المجتمع المدني، مشيرا إلى أن مبادرة بالهنا والشفا إحدى أنشطة محور الحماية الاجتماعية، لدعم الأسر الأولى بالرعاية، ورفع بعض أعباء المعيشة عن كاهلهم، واستفاد من هذه المبادرة نحو 11.2 مليون مواطن خلال 2021، عبر تنفيذ 3 ألاف قافلة مواد غذائية شملت 27 محافظة.

وفي ذات السياق ينظم صندوق تحيا مصر، بعد غد، الأربعاء، قافلة جديدة بمحافظة قنا، ولمدة يومين، لتوفير المواد الغذائية والأغطية لصالح 1000 أسرة.

 صندوق تحيا مصر استطاع من خلال قوافل الحماية الاجتماعية أن يحصد 6 أرقام قياسية في العمل الخيري بموسوعة جنيس العالمية عبر تنفيذ أكبر قافلتين للمساعدات الإنسانية في العالم خلال عامي 2020 و2021 وهي: أكبر قافلة تبرع بالمواد الغذائية لعام 2020 (300 ألف كرتونة)
، أكبر قافلة تبرع بالدواجن لعام 2020 (2000 طن)، تسيير أكبر قافلة مساعدات إنسانية لعام 2020 قوامها 480 شاحنة، أكبر قافلة تبرع بالمواد الغذائية للعام 2021 (مليون كرتونة)، أكبر قافلة تبرع بالأجهزة المنزلية لعام 2021(4500 جهاز) لتجهيز اليتيمات للزواج، أكبر قافلة تبرع بالأجهزة الطبية لعام 2021 (6298 جهاز طبي).

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