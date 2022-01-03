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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

بعد مطالب المواطنين بالمقاطعة.. زراعة الشيوخ تطرح حلولا لخفض أسعار اللحوم

اللحوم
اللحوم

ناقشت لجنة الزراعة والري والموارد المائية بمجلس الشيوخ، برئاسة النائب عبد السلام الجبلي، رئيس اللجنة، خلال اجتماعها مساء اليوم الإثنين، الاقتراح برغبة المقدم من النائب الدكتور زين الأطناوى، بشأن  التضرر من ارتفاع أسعار اللحوم الحمراء"، بحضور الدكتور مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة.

و عرض  الدكتور زين الأطناوى الاقتراح برغبة خلال الاجتماع، موضحا أن أسعار اللحوم الحمراء شهدت ارتفاعا ملحوظا خلال الآونة الأخيرة في الأسواق باختلاف المناطق ومحال الجزارة، وهو ما أثار غضب العديد من المواطنين والذين طالبوا بمقاطعة اللحوم الحمراء بسبب ارتفاع سعرها غير المبرر.

و لفت  الأطناوى، إلى اختلاف الأسباب التي تؤدي إلي ذلك، حيث إن إنتاج المزارع من اللحوم الحمراء غير كاف بالنسبة لحجم الطلبات داخل السوق المحلي للدولة، علاوة على ارتفاع أسعار الأعلاف، ما أدي إلي هذه الارتفاعات الضخمة بأسعار اللحوم، ومما يزيد على عاتق المواطن الأعباء الاقتصادية في توفير هذه اللحوم للأسرة.

وأكد  عضو مجلس الشيوخ:  "ومن هنا نتطرق إلي كيفية حل هذه المشكلة والأسباب التي أدت إلي هذه الارتفاعات الأخيرة بالسوق المحلي، لافتا إلي أنه يمكن البدء في حل المشكلة عن طريق ضبط الأسواق وزيادة الحركة الإنتاجية للماشية وحل مشكلة ارتفاع أسعار الأعلاف وتقديم التسهيلات للمزارعين الذين يعملون على تربية الماشية وصغار الفلاحين أصحاب المعالف الصغيرة، و هذا سينعكس بالإيجاب على ارتفاع أسعار اللحوم بالسوق المصري عن طريق توفير الكمية المطلوبة من الماشية للاستهلاك المحلي، مطالبا بزيادة الإنتاج المحلي للحوم وزيادة حركة الاستيراد لها.

و اشار  إلى أن لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ أوصت بزيادة المعروض من اللحوم، وزيادة الإنتاج المحلي والاستيراد لها، كما أوصت اللجنة بالحفاظ علي الثروة الحيوانية وتقويتها وزيادتها، وتشجيع صغار المربين والمزارعين الذين يعملون على تربية الماشية، وأصحاب المعالف الصغيرة، وتقديم تسهيلات لهم.

ولفت زين الأطناوى، إلى أن اللجنة أكدت علي أهمية وضرورة العمل على تحقيق عدالة التوزيع، وزيادة الثروة الداجنة والسمكية.

وزير الزراعة الثروة الحيوانية مجلس الشيوخ السوق المصري المواطنين اللحوم الحمراء

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