تريند رقم 1 علي يوتيوب.. احتفال محمد رمضان بنجاح أغنية متعودة.. شاهد

نشر الفنان محمد رمضان فيديو جديد من أغنيته متعودة، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.

وعلق محمد رمضان علي الفيديو قائلا"لليوم التالت كليب متعودة تريند رقم واحد علي يوتيوب فرنسا".

وطرح محمد رمضان أغنية جديدة بصحبة مغني الراب الجزائري سولكينج، ويظهر صوت عادل إمام، من مسرحية "شاهد ماشفش حاجة" أثناء ترديد جملة "متعودة دايما" في بداية الأغنية.

أزمة العراق

وفي سياق آخر، أثار محمد رمضان الجدل في الأيام القليلة الماضية بسبب أزمته الأخيرة في العراق، حيث كان على موعد لإحياء حفل كبير في العراق وسط حضور جماهيري ضخم، وبالفعل تم الحفل، لكنه خلف وراءه جدلاً كبيرًا، وانتقادات كثيرة.

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