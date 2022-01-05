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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

عالم داوستاشي في صالون أوبرا الإسكندرية الثقافي

التشكيلى الكبير
التشكيلى الكبير عصمت داوستاشي

يستضيف صالون أوبرا الإسكندرية الثقافي التشكيلى الكبير عصمت داوستاشي في أمسية يستعرض خلالها مشواره الفنى ويناقش ارتباط التشكيل بالأدب والنقد ويشارك فيها الدكتور محمود رشدي أستاذ نظم المعلومات وخبير إدارة الأزمات ، المخرج محمد الدخاخني مخرج فيلم "رحلة داوستاشي" وتديره الإعلامية هدي الساعاتي تحت اشراف الفنان أمين الصيرفي مدير عام الأنشطة الثقافية بالأوبرا وذلك فى السابعة مساء الاثنين 10 يناير علي مسرح سيد درويش " اوبرا الإسكندرية " ويصاحبه معرض لأعمال داوستاشى الى جانب فقرة موسيقية.

جدير بالذكر أن عصمت داوستاشي تشكيلي وكاتب وناقد ويعد أحد علامات الفن المصري المعاصر ، ولد بالإسكندرية عام 1943 وتخرج فى كلية الفنون الجميلة قسم النحت عام 1967، ميز بأسلوب خاص في أعماله الفنية اشبه بالتصوف ،وله عدة إصدارات أدبية و تجارب في السيناريو والقصة القصيرة.

صالون اوبرا الأسكندرية الثقافي التشكيلى الكبير عصمت داوستاشي ارتباط التشكيل بالادب الدكتور محمود رشدي شكيلي وكاتب وناقد

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