عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

ملابسات فيديو التنمر على شاب من ذوي الاحتياجات الخاصة

أرشيفية
أرشيفية

كشفت أجهزة الأمن ملابسات تداول مقطع فيديو على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" متضمناً تعرض أحد الأشخاص من ذوى الاحتياجات الخاصة للتنمر.

 

وكانت أجهزة وزارة الداخلية قد رصدت تداول مقطع فيديو على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" يتضمن شكوى أحد الأشخاص "من ذوى الاحتياجات الخاصة" مفادها بأنه كان يعمل بإحدى شركات الأمن والحراسة والكائنة بمنطقة المقطم وقيام أحد زملائه بالعمل بالتنمر عليه والتسبب فى طرده من العمل .


بالفحص تبين أنه بتاريخ 13 ديسمبر المنقضى ، وإبان عمل الشاكى موظف أمن بأحد المراكز التجارية بمنطقة التجمع الخامس .

             

وأثناء فترة الراحة تأخر على زميله فى إستلام الوردية ولدى معاتبة زميله له حدثت مشادة كلامية بينهما تدخل فيها مُشرف الأمن بالمركز التجارى وترك على أثرها الشاكى العمل بالشركة                        

وقام بتحرير محضر يتهم فيه مشرف الأمن وفرد أمن أخر بطرده من العمل فقط ، دون التطرق لواقعة التنمر .

 

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المشكو فى حقهما وبمواجهتهما أنكرا ما نسب إليهما وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
 

سقوط عصابة لسرقة السيارات وتزوير توكيلاتها بالقاهرة

فى قبضة الأمن.. عصابة من 10 أفراد تسرق المواقع الإنشائية بالتجمع الأول

القبض على لص سرق مدير حسابات مخبز بلدي بالإكراه في القاهرة

ارتكبوا 9 وقائع .. ضبط عصابة تخصصت في سرقة الشقق بالمعصرة

اجهزة الامن موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك ذوي الاحتياجات الخاصة شركات الأمن والحراسة

موضوعات متعلقة

سقوط عصابة لسرقة السيارات وتزوير توكيلاتها بالقاهرة

فى قبضة الأمن.. عصابة من 10 أفراد تسرق المواقع الإنشائية بالتجمع الأول

القبض على لص سرق مدير حسابات مخبز بلدي بالإكراه في القاهرة

ارتكبوا 9 وقائع .. ضبط عصابة تخصصت في سرقة الشقق بالمعصرة

تاجر فاكهة مزيف.. ضبط عربي الجنسية بتهمة النصب على المواطنين في النزهة

ترشيحاتنا

نشرة البرلمان|إجراءات جديدة للتسجيل بالشهر العقاري.. وزيادة سنوية 15% للعاملين بالقطاع الخاص

الابتزاز الإلكتروني.. الإفتاء: المبتز ومن يعاونه ظالمان مرتكبان كبيرة من الكبائر

بالفيديو.. سوني تكشف عن فيجين Vision-S 02

بعد مصرع وإصابة 9 أشخاص.. سبب حادث الطريق الدائري الأوسطي بحلوان.. صور

قتل زوجته في بيت مهجور.. الإعدام شنقا لفنان تشكيلي بالإسكندرية

التعليم العالي : نحتضن أفكار العلماء لتحويلها إلى منتجات تسويقية تخدم المجتمع

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مصرع شخص وإصابة ٨ في حادث تصادم عدة سيارات بالطريق الدائري الأوسطي

الأهلي بلا مدرب.. شوبير يحسم الجدل حول رحيل موسيماني عن الفريق

النيابة التونسية تحيل راشد الغنوشي و4 مسؤولين آخرين للقضاء

حلق شعره.. تفاصيل أول ظهور لـ محمد صلاح في مران منتخب مصر

طلاق إيمي والرداد وظهور زوجة ثانية للأب.. لماذا تطارد الشائعات أسرة سمير غانم؟

كارتيرون يمنح الزمالك مهلة 24 ساعة قبل فسخ تعاقده

الوكر في شقة بالهرم.. ضبط عصابة للاستيلاء على أموال عملاء البنوك.. تفاصيل

تأييد قرار شطب عمرو واكد وخالد أبو النجا من المهن التمثيلية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

محطات في حياة السيناريست رامي قشوع.. كيف شكلت 6 مدارس سينمائية مشوار ممدوح عبدالعليم؟

أحمد عز: "راضي ومبسوط بفيلم الجريمة".. وتصوير "الاختيار 3" خلال يومين |شاهد

حكاية سهرة | ليلة القبض على الأبنودي.. كيف تحدى العندليب ليلى مراد وعمرو دياب وماجدة الرومي؟

طلاق إيمي والرداد وظهور زوجة ثانية للأب.. لماذا تطارد الشائعات أسرة سمير غانم؟

فيديو

هل مات حزنا عليها.. تشييع جثمان جد بسنت فتاة الغربية ضحية الصور المفبركة|فيديوجراف

باقة ورد على شكل قلب.. حسن الرداد يوجه رسالة لـ إيمي سمير غانم

مش هتنازل.. القبض على توفيق عكاشة وتحويله للنيابة

جماعات متطرفة.. ماذا يحدث بمقابر المسلمين ببلدة إزيرلون في ألمانيا؟ | فيديو

المزيد

ساحة رأي

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

د. علاء الشال يكتب: العمر هو الثروة الحقيقية

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

عبد المعطي أحمد يكتب: مسلة تحكي أمجاد المدينة الباسلة

وقولوا للناس حسنا

عبد المعطى أحمد يكتب: حادثة قذف الحذاء!

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جهاد عودة

نهضة اليسار العالمي مجددا.. الحاجة إلى الأمن الجماعي

د.طارق منصور

محطات في حياة إبراهيم ناجي

مني أحمد

سلطان دولة التلاوة

محمود دياب

شاهد القبر وحجر الافتتاح

د. محمد مبروك

علي لوز في حياتنا

نهال علام

منتدى شباب العالم

د.محمود بكري

معركة الوعي (19)

إبراهيم شعبان

الطقس السيئ.. حكاية 2022

اﻟﻤﺰﻳﺪ