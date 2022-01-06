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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

فاكهة تحميك من 6 أمراض.. تعرف عليها

كوليسترول
كوليسترول

يعد البرتقال هو مخزن للعديد من العناصر الغذائية المفيدة للصحة  فهو غنى  بالعديد من العناصر الغذائية أبرزها غناه بفيتامين سي ، ومضادات الأكسدة  إضافة إلى أنه يحتوى على العديد من المعادن والفيتامينات الأساسية التي لا تقوي جهاز المناعة لدينا فحسب ، بل تساعد أيضًا في الوقاية من بعض الأمراض الموسمية الشائعة بما في ذلك الأنفلونزا والحمى.إليك أبرز فوائده الصحية وفقا لموقع هيلث. 
 

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1-تعزيز البشرة المتوهجة:


 يساعد فيتامين سي الموجود في  البرتقال على محاربة جفاف البشرة ومنحها التوهج. 
 

2-زيادة فقدان الوزن:


البرتقال منخفض السعرات الحرارية بشكل لا يصدق ولا يحتوي على نسبة دهون. هذا يجعل الفاكهة مثالية لأولئك الذين يتطلعون إلى التخلص من تلك الكيلوجرامات الزائدة.

 

3-محاربة السرطان 


الليمونين ، أحد المكونات الرئيسية للبرتقال ، يقلل من خطر الإصابة بسرطان الفم والجلد والرئة والثدي والمعدة والقولون.يقلل من مخاطر الاصابة بالسرطان. 
يحتوي البرتقال على مركبات ليمونين وهو مركب يعرف بفائدته  للوقاية من السرطانات مثل سرطان الرئة وسرطان الجلد وحتى سرطان الثدي. فيتامين ج ومضادات الأكسدة الموجودة في البرتقال كلاهما مهم لبناء مناعة الجسم - فهي تساعد في مكافحة السرطان. 


4-خفض نسبة الكوليسترول:


 المركبات الموجودة في قشور فاكهة البرتقالية تسمى Polymethoxylated Flavones (PMFs) لديها القدرة على خفض الكوليسترول.


5-حمض الفوليك للأمهات والأطفال:


يعتبر البرتقال طريقة رائعة للحصول على جرعة كبيرة من حمض الفوليك بشكل طبيعي لأنه يساعد على منع العيوب الخلقية ، فهو فيتامين ب مهم بشكل خاص للنساء الحوامل.

 

6-يتحكم في مستوى السكر في الدم


تساعد الألياف الموجودة في البرتقال في الحفاظ على مستويات السكر في الدم تحت السيطرة ، مما يجعل البرتقال وجبة خفيفة صحية لمرضى السكري. علاوة على ذلك ، فإن البرتقال يحتوي على سكريات بسيطة. يمكن أن يساعد سكر الفاكهة الطبيعي في البرتقال ، الفركتوز ، في الحفاظ على مستويات السكر في الدم من الارتفاع الشديد بعد تناول الطعام

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