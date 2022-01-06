بعد وفاة الفنانة مها أبو عوف بسببه.. أعراض سرطان الرئة وأسبابه

حالة كبيرة من الحزن سيطرت على الوسط الفني بعد الإعلان عن وفاة الفنانة مها أبو عوف، في الساعات الأولى من صباح اليوم، الخميس 6 يناير، عن عمر ناهز 65 عامًا.

وعانت الفنانة مها أبو عوف من مرض السرطان الذي صارعته خلال الفترة الأخيرة من عمرها، لتلفظ أنفاسها الأخيرة داخل أحد المستشفيات الخاصة بالقاهرة الجديدة.

مها ابو عوف

فى إطار هذا نكشف عن أعراض وأسباب سرطان الرئة.

سرطان الرئة هو سرطان يبدأ في الرئتين.

كل عام ، يقتل سرطان الرئة عددًا أكبر من الناس في الولايات المتحدة أكثر من أي نوع آخر من السرطان.

إذا تم حساب المتوسط ​​على مدار عام 2020 بالكامل، تم تشخيص حوالي 627 شخصًا في الولايات المتحدة يوميًا.

معظم أنواع سرطان الرئة يمكن تقسيمها إلى فئتين رئيسيتين، استنادا إلى طريقة الخلايا التي تبدو تحت المجهر: سرطان الخلايا الصغيرة وسرطان الخلايا غير الصغيرة.

حوالي 80٪ من سرطانات الرئة هي سرطان ذو خلايا غير صغيرة.

ينقسم سرطان الخلايا غير الصغيرة إلى:

السرطان الغدي (40٪ - 50٪ من الحالات)

سرطان الخلايا الحرشفية (حوالي 30٪)

سرطان الخلايا الكبيرة (حوالي 15٪)

يمكن أن تبدأ هذه الفئات من أنواع مختلفة من الخلايا في رئتيك، ولها عوامل خطر وخصائص مختلفة يمكن أن تؤثر أحيانًا على الأعراض والتشخيص وخيارات العلاج.





أسباب الإصابة بسرطان الرئة وعوامل الخطر

يعتبر التدخين من أهم العوامل التي تزيد من فرص الإصابة بسرطان الرئة، ومع ذلك، لا يُصاب جميع المدخنين بسرطان الرئة، وبعض الأشخاص الذين لا توجد لديهم عوامل خطر الإصابة بسرطان الرئة.

بعض عوامل الخطر الأخرى هي:

التدخين السلبي.

التعرض لغاز الرادون (غاز عديم اللون والرائحة موجود في التربة يمكن أن يتواجد في المنازل والمباني الأخرى).

التعرض للأسبستوس (المعادن المستخدمة في عزل المواد المستخدمة في مواد البناء والأرضيات والسيارات).

تلف الرئة السابق، مثل الالتهابات المتكررة.

وجود جينات معينة.



سرطان الرئة

أعراض سرطان الرئة

تختلف أعراض سرطان الرئة باختلاف الأشخاص.

يعاني بعض الأشخاص من أعراض مرتبطة بالرئتين، فيما يعاني بعض الأشخاص الذين انتشر سرطان الرئة لديهم إلى أجزاء أخرى من الجسم من أعراض خاصة بهذا الجزء من الجسم.

ويعاني بعض الأشخاص من أعراض عامة تتمثل في عدم الشعور بالتحسن.

ولا يعاني معظم المصابين بسرطان الرئة من أعراض حتى يتقدم السرطان.

وقد تشمل أعراض سرطان الرئة:

السعال الذي يزداد سوءًا أو لا يزول.

ألم صدر.

ضيق في التنفس.

صفير.

سعال الدم.

الشعور بالتعب الشديد طوال الوقت.

فقدان الوزن بدون سبب معروف.

سرطان الرئة



قد تشمل التغييرات الأخرى التي يمكن أن تحدث أحيانًا مع سرطان الرئة؛ نوبات متكررة من الالتهاب الرئوي وتضخم أو تضخم الغدد الليمفاوية (الغدد) داخل الصدر في المنطقة الواقعة بين الرئتين.

يمكن أن تحدث هذه الأعراض مع أمراض أخرى أيضًا.

إذا كنت تعاني من بعض هذه الأعراض، فتحدث إلى طبيبك، الذي يمكنه المساعدة في معرفة السبب.

مصدر المعلومات موقع cdc

وموقع verywellhealth