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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

عرض يشير للإصابة بـ سرطان الرئة..تعرف عليه

سرطان الرئة
سرطان الرئة

حالات سرطان الرئة آخذة في الارتفاع، ويشكل سرطان الرئة 6.9 في المائة من جميع حالات السرطان الجديدة، والتي تحدث في الغالب بسبب التدخين وتلوث الهواء.

ووفقا لموقع timesofindia يمكن أن يساعد العلاج المبكر في تقليل عدد الوفيات، لكن المشكلة هي أن سرطان الرئة ليس من السهل اكتشافه، معظم حالات سرطان الرئة لا تسبب أي أعراض حتى تنتشر في جزء كبير منها. 

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هيئة الدواء تقدم نصائح للوقاية من سرطان الرئة

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علامات غريبة لـ سرطان الرئة.. تعرف عليها

أعراض سرطان الرئة 

في بعض الأحيان، يتم أيضًا الخلط بين الأعراض الأولية والحالات الأخرى، مما يؤخر عملية العلاج، ويمكن الكشف عن إحدى العلامات المبكرة لـ سرطان الرئة من خلال السعال، لذا إذا كنت مدخنًا أو تعتقد أنك معرض لخطر الإصابة بسرطان الرئة، فلا تستخف بهذه العلامات.

يمكن أن يكشف السعال عن الكثير من الأشياء المتعلقة بجهازنا التنفسي، عندما تحاصر الجراثيم والأشياء الضارة في مجرى الهواء، فإن السعال هو أول استجابة لجسمك لها، حتى في حالة سرطان الرئة، يمكن أن يكون السعال هو العلامة الأولية والأكثر أهمية لتحديد الحالة.

عندما يحدث السعال بسبب مشاكل بسيطة، فإنه يختفي من تلقاء نفسه بعد بضعة أيام، والشخص الذي يبقى لفترة أطول يشير إلى شيء خطير، عندما يستمر السعال لأسابيع أو شهور يمكن أن يكون بسبب سرطان الرئة.

في حالة سرطان الرئة يمكن أن يكون السعال مصحوبًا بأعراض أخرى مثل المخاط أو البلغم الدموي أو بلون الصدأ، وضيق التنفس وألم الصدر، والتهابات مثل التهاب الشعب الهوائية أو الالتهاب الرئوي التي تتكرر أو لا تختفي.

إذا كنت تتعامل مع مشكلة السعال معظم الوقت أو كان هناك أي تغيير في السعال الذي تعاني منه لفترة طويلة، فقد يشير ذلك أيضًا إلى نمو الخلايا السرطانية في رئتيك، عندما تعاني من سرطان الرئة، قد يبدو سعالك مختلفًا أو قد تشعر بألم أثناء السعال أو التحدث.

السعال هو بالفعل أحد أكثر العلامات وضوحًا وأولًا لسرطان الرئة، ولكن هناك عدة علامات أخرى للمرض، ليس كل من يعاني من سرطان الرئة يعاني من مشكلة عند السعال أو يشهد أي تغيير من هذا القبيل. 

تختلف الأعراض من شخص لآخر ، ولهذا السبب من الضروري أن تكون على دراية بالعلامات الأخرى للحالة، بعض العلامات المنذرة الأخرى لسرطان الرئة هي:

بحة في الصوت

فقدان الشهية

فقدان الوزن غير المبرر

إعياء

تورم في الوجه أو الرقبة

في حالات نادرة ، يمكن للأشخاص الذين يعانون من سرطان الرئة أيضًا ملاحظة تغيرات في مظهر أصابعهم، وتصبح أكثر انحناءًا أو تصبح نهاياتها أكبر. آلام الكتف هي أيضًا عرض شائع لسرطان الرئة.

سرطان الرئة أعراض سرطان الرئة السعال اسباب سرطان الرئة التدخين

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