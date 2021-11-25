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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

هل من الآمن تناول البرتقال أثناء الحمل؟

البرتقال
البرتقال

يعد البرتقال غني بفيتامين سواء تم تناوله كعصير منعش أو كشرائح طازجة ، فأنت بالتأكيد تحب الفاكهة. لكن أثناء الحمل ، عليك أن تكوني حذرة. عليك أن تعرف ما إذا كان البرتقال آمنًا للأكل أم لا. إليك فائدة تناول البرتقال أثناء الحمل  عن البرتقال أثناء الحمل.

هل من الآمن تناول البرتقال أثناء الحمل؟


يعتبر تناول البرتقال آمنًا أثناء الحمل ، ولكن يجب تناوله باعتدال  فهو يوفر الكثير من العناصر الغذائية وهي مصدر غني لفيتامين سي وحمض الفوليك والكالسيوم والبوتاسيوم وأكثر من ذلك. .

عند تناولها بكميات زائدة يكون لها بعض الآثار الجانبية غير المريحة. يؤثر محتوى الألياف العالي في اللون البرتقالي على الهضم بشكل مباشر. عند تناول الكثير من الطعام ، قد يؤدي ذلك إلى تقلصات في البطن وإسهال.

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الفوائد الصحية للبرتقال أثناء الحمل


فيما يلي نظرة سريعة على الفوائد الغذائية التي ستحصل عليها أنت والجنين بعد تناول البرتقال:

1. يحسن وظائف جهاز المناعة


يعزز فيتامين ج جهاز المناعة ، وتحتاج النساء الحوامل إلى مناعة صحية حيث قد يكونون عرضة للعديد من أمراض الحساسية والأمراض التي تنقلها الأغذية. لن يؤدي تناول البرتقال إلى تقوية مناعتك فحسب ، بل سيحافظ أيضًا على صحة طفلك .

يساعد فيتامين سي أيضًا على امتصاص بعض العناصر الغذائية مثل الحديد الذي يساعد بدوره في تكوين غضروف الطفل والأوعية الدموية والعظام والأنسجة.

 

2. يساعد على نمو الدماغ


تزداد الحاجة إلى حمض الفوليك من خمس إلى عشر مرات أثناء الحمل ويمكن أن يفي البرتقال بالمتطلبات. الفطريات تطور دماغ الجنين ويمنع عيوب الأنبوب العصبي عند الأطفال. 

يساعد حمض الفوليك أيضًا في تطوير خلايا دم وأنسجة جديدة ، ويحسن وزن الطفل عند الولادة .

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3. يمنع الإمساك


يساعد المحتوى الغني بالألياف في تسهيل حركة الأمعاء ويمنع الإمساك وهو مشكلة شائعة أثناء الحمل  . لا تساعد الألياف الموجودة في البرتقال في الهضم الجيد فحسب ، بل تنظم أيضًا ضغط الدم والكوليسترول وسكر الدم وتمنع تصلب الشرايين.


4. يضبط ضغط الدم


يمنع مؤشر البوتاسيوم المرتفع للبرتقال ارتفاع ضغط الدم لدى النساء الحوامل عن طريق التحكم في ضغط الدم .

 

5. يعزز الترطيب
 

يساهم البرتقال بشكل كبير في تناول السوائل يوميًا ، مما يوفر الصوديوم والبوتاسيوم للحفاظ على مستويات السوائل في الجسم .

6. يعالج حصوات الكلى


يزيد البرتقال من قيمة الرقم الهيدروجيني للبول ، مما يزيد من إفراز حامض الستريك من الجسم. وبالتالي فإن الفاكهة تساعد في الوقاية من حصوات الكلى 

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