نشرة المرأة والصحة.. علاج مناعي يقلل وفيات كورونا.. وتعرف على القيمة الغذائية لعصير البرتقال

نشر موقع “صدى البلد”، عددًا من الأخبار المهمة في مجالي المرأة والصحة خلال الساعات الماضية، ونقوم بالتطرق إلى أهم الموضوعات التي أثارت الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي وشهدت اهتمامًا من قبل مُتابعي السوشيال ميديا، وسوف نقوم بعرض أبرزها.

نشرة المرأة والصحة

الثوم والخل أبرزها .. علاجات منزلية سريعة لـ قشرة الشعر



قشرة الشعر تصيب ما يصل إلى 50٪ من الأشخاص، حيث تعتبر حكة فروة الرأس والتقشر من العلامات المميزة لهذه الحالة ، ولكنها قد تسبب أيضًا أعراضًا أخرى مثل بقع دهنية على فروة الرأس وخز في الجلد.

3 وصفات طبيعية لعلاج آثار الحبوب نهائيا



آثار الحبوب على البشرة من أكثر المشكلات الجمالية المزعجة للفتيات، حيث تظل لفترة طويلة وتشوه جمالهن، وتوجد طرق عديدة لعلاج آثار الحبوب على البشرة ولكن الكثير من الفتيات يفضلن استخدام الطرق الطبيعية فى المنزل.

عقار أسترازينيكا الجديد يقلل من الإصابة بفيروس كورونا بنسبة 83٪



يقلل عقار الأجسام المضادة الذي طورته شركة AstraZeneca من خطر الإصابة بعدوى فيروس كورونا كوفيد بنسبة تزيد عن 80 في المائة ، وأشارت البيانات الجديدة، إلى أنه يمكن أن يوفر مناعة تدوم لفترة أطول من جرعة الدواء العادية .

دراسة : تلوث الهواء يزيد من أعراض فيروس كورونا عند المصابين



يحتاج مرضى فيروس كورونا إلى الابتعاد عن تلوث الهواء قدر الإمكان حتى لا يتسبب لهم بمضاعفات خطيرة.. وزعمت دراسة جديدة أجراها باحثون من في معهد برشلونة للصحة العالمية، أن العيش في مدينة مليئة بالهواء السام قد يتسبب في تدهور حالة المصابين بعدوى فيروس كورونا الصحية.

دراسة: ارتفاع حالات المصابين باضطرابات الأكل خلال جائحة كورونا



يواجه الكثيرون حالات من الاضطراب فى الأكل، ويحدث هذا غالبا مع الشباب الصغير، والأطفال.. وفى هذا السياق كشفت دراسة جديدة أجراها باحثون من جامعة بنسلفانيا في فيلادلفيا، ان جائحة فيروس كورونا كوفيد 19 تسببت في ارتفاع حاد للإصابة باضطرابات الأكل.

دراسة: القهوة والشاي تقللان من خطر الإصابة بالسكتة الدماغية والخرف



من المعروف أن الكافيين الموجودة في القهوة والشاي له العديد من الفوائد الصحية للجسم، وتوصلت دراسة أجراها باحثون من جامعة تيانجين الطبية، إلى أن تناول فنجانين من القهوة والشاي يومياً يقلل من خطر الإصابة بالسكتة الدماغية والخرف.

6 عادات لمناعة قوية في زمن كورونا



العديد من العادات الصحية يمكن أن تعزز المناعة في ظل جائحة فيروس كورونا.. وأكد يؤكد الخبراء الذين أوضحوا أن الرعاية الذاتية والعادات الصحية هي أفضل طريقة للاعتناء بالنفس وتعزيز جهاز المناعة لمقاومة جميع الفيروسات والأمراض.

حقن أنفي لبكتيريا ميتة.. علاج مناعي يقلل وفيات كورونا



تتسابق جميع شركات الأدوية لكي تتصدى لعدوى فيروس كورونا العلاجات واللقاحات والأدوية.. وكشف بحث أسباني، عن علاج مناعي يعتمد على الحقن الأنفي لبكتيريا ميتة (يطلق عليه MV130) حظي بفعالية كبيرة في تقليل الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا المستجد، كما يعزز من قدرة اللقاحات المضادة لكورونا.

تعرف على القيمة الغذائية لكوب من عصير البرتقال يوميا



يعتبر عصير البرتقال من أكثر المشروبات الغنية بفيتامين سي.. ولكن يتسائل البعض هل عصير البرتقال هو الأكثر صحا أم تناول الفاكهة بشكلها الطبيعي هي الطريقة الصحيحة للحصول على فوائد البرتقال.

في اليوم العالمي للرجل.. 3 فيتامينات مهمة لصحته



يحتفل العالم يوم 19 نوفمبر من كل عام، بـ اليوم العالمي للرجل، ومن أهم الأهداف التي حددتها اللجنة المنظمة لمعالجة قضايا الشباب والكبار، وتسليط الضوء على الدور الإيجابي ومساهمة الرجال في الحياة في الأرض، وتعزيز المساواة بين الجنسين، وهو الأمر الذي يتطلب الإهتمام بصحة الرجال ايضا .