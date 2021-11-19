عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

دراسة: ارتفاع حالات المصابين باضطرابات الأكل خلال جائحة كورونا

اسباب ارتفاع عدد
اسباب ارتفاع عدد المصابين باضطرابات الأكل خلال جائحة كورونا

يواجه الكثيرون حالات من الاضطراب فى الأكل، ويحدث هذا غالبا مع الشباب الصغير، والأطفال.

وفى هذا السياق كشفت دراسة جديدة أجراها باحثون من جامعة بنسلفانيا في فيلادلفيا، ان جائحة فيروس كورونا كوفيد 19 تسببت في ارتفاع حاد  للإصابة باضطرابات الأكل.

 

اسباب ارتفاع عدد المصابين باضطرابات الأكل خلال جائحة كورونا



وجد الباحثون المشرفون على الدراسة، أن معدل الأشخاص الذين يتلقون علاجً اضطرابات الأكل تضاعف العام الماضي؛ حيث كان قبل الوباء حوالي 0.3 من كل 100000 أمريكي بحاجة إلى علاج المرضى الداخليين لاضطرابات الأكل، وفقا لما نشرته في صحيفة “ديلي ميل” البريطانية .
 

اضطرابات الآكل عند المراهقين... الأسباب والأعراض والتشخيص والعلاج

تعرف على الأغذية التي تسبب اضطرابات النوم .. أبرزها النشويات | فيديو


أوضح الباحثون أن عدد المصابين ب اضطرابات الأكل ارتفع هذا الرقم إلى 0.6 بعد أشهر قليلة من انتشار فيروس كورونا وفرض حالة الإغلاق، مما تسبب في  فقدان الشهية، للبعض، وحدوث حالة شره للطعام للبعض الآخر.

قام فريق البحث، الذي نشر النتائج في JAMA Network Open ، بجمع البيانات الطبية على مستوى البلاد للعثور على معدلات زيارات مرضى  اضطرابات الأكل، والحالات التي تتطلب بقاء المصابين في المستشفى لمدة يوم على الأقل.

 

اسباب ارتفاع عدد المصابين باضطرابات الأكل خلال جائحة كورونا



وجد الباحثون، أنه في  يناير 2020 شهد عدد كبير غير معهود من حالات اضطرابات الأكل، حيث وجد الباحثون 0.4 لكل 100000 فرد من السكان، عندما بدأ الوباء ، كانت الأرقام تتناقص، لكنها سرعان ما عكست مسارها، بحلول شهر يونيو ، تضاعف معدل مرضى اضطرابات الأكل من 0.3 إلى 0.6 من بين كل 100.000 أمريكي.

وفي يوليو ، بلغت حالات اضطرابات الأكل التي تتطلب علاجًا للمرضى الداخليين ذروتها عند 0.8 لكل 100000 شخص، بينما انخفضت الحالات بشكل مطرد خلال الفترة المتبقية من العام ، في ديسمبر كان لا يزال هناك أكثر من 0.5 حالة لكل 100000 أمريكي ، وهي زيادة كبيرة عن 0.3 رقم قبل الوباء.

ووجد الباحثون، أن هذا الارتفاع المفاجئ في مرضى اضطرابات الأكل هو زيادة أكبر بكثير مما لوحظ في حالات أخرى مماثلة أثناء الوباء؛ حيث كان المرضى الذين يعانون من اضطرابات الأكل أعلى بنحو 175 في المائة من الأرقام السابقة لوباء كوفيد19.

ويستشهد الباحثون بأسباب متعددة لإرتفاع  المصابين اضطرابات الأكل، ووجد الباحثون أن يؤدي الإجهاد العام واضطرابات الحياة اليومية الذي يسببه كوفيد إلى دفع الكثيرين إلى عادات غذائية غير صحية، قد يعاني الأشخاص أيضًا من الإفراط في تناول الطعام أو قلة الأكل، وفقدان الشهية.

اضطرابات الاكل فيروس كورونا جائحة فيروس كورونا كوفيد فقدان الشهية تناول الطعام بشراهة

موضوعات متعلقة

دراسة تنصح بتناول هذا الفيتامين.. يحميك من الزهايمر

دراسة تحذر.. صحة الفم السيئة تزيد من خطر الإصابة بمضاعفات كورونا

الشاي والقهوة يخفضان الإصابة بالسكتة الدماغية والخرف .. دراسة تكشف التفاصيل

دراسة هولندية توصي بشرب 5 أكواب من الشاي يوميا.. متخصص يوضح

ترشيحاتنا

السفير البريطاني بالقاهرة: شكرا للمصريين على الترحيب الحار بزيارة الأمير تشارلز

صدى البلد يكرم الفنانة سميرة محسن .. صور

أمجد الوكيل: تقدم الطاقة النووية يعكس مدى الاستقرار السياسي للدولة.. فيديو

مأساة أسرة في كرداسة.. أطفال يتناولون اللحوم "نية" ويتعرضون لحالات تنمر لا تنتهي

دراسة: ارتفاع حالات المصابين باضطرابات الأكل خلال جائحة كورونا

ميتا تعلن إيقاف هذا التطبيق بشكل نهائي 23 نوفمبر المقبل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الأرصاد: سقوط أمطار على هذه المناطق بعد قليل.. فيديو

هاني شاكر يهاجم حسن شاكوش وعمر كمال: "حسبي الله ونعم الوكيل فيكم"

رجعت البيت لقيته مع أمي.. شاب يمزق جسد عامل في أوسيم

الطقس السيئ يبدأ ظهر السبت|تعطيل الدراسة بالمحافظات الشمالية وهذا موقف القاهرة والجيزة

القصة الكاملة .. شاهد "البوست" المتسبب في انتشار شائعة وفاة وزير التعليم

التنمية المحلية: تعطيل الدراسة في ٧ محافظات لحين توقف سقوط الأمطار

بث مباشر .. مباراة الأهلي والمقاولون العرب في الدوري

خلال ٧ سنوات| كيف أصبح الجيش المصري في عهد الرئيس السيسي ؟

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كيف يتم الاحتفال باليوم العالمي للمرحاض وما علاقته بالاغتصاب؟

أزمات وخناقات في حياة باسم سمرة.. ماذا حدث داخل الكباريه؟

آلاف الإيرانيين يتظاهرون في أصفهان احتجاجا على جفاف نهر.. صور

حشود ضخمة في حفل تامر حسني بدمياط .. ونجم الجيل: "عمري ما هنسى حبكم الكبير"

فيديو

فيديو جراف.. وزير التعليم : خبر موتي شائعة.. والوزارة تستعد لمواجهة الطقس السئ

فيديو جراف.. 350 مليون مستخدم.. حجب لعبة فورتنايت Fortnite

هاني شاكر في مرمى النقد.. ساويرس وآخرون هاجموه وهؤلاء تحدوه

حرب باردة قبل انتخابات الزمالك .. هل يعود مرتضى منصور ومجلسه للنادي

المزيد

ساحة رأي

خالد الشناوي يكتب: رداء الصالحين والأولياء

إبراهيم يوسف يكتب: دين الجمال.. وطهارة القلب

د.علاء الشال يكتب: علّموا أولادكم حب مصر

عبد المعطي أحمد يكتب: بالقانون نقطع دابر الفساد

أحمد فرغلي رضوان يكتب: spencer.. بداية النهاية للأميرة الحزينة

د. مجدي بدران يكتب: كورونا ومرضى السكر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: عندي أمل

محمد مندور

الشارقة وحكاية أكبر معرض لحقوق النشر

دينا شرف الدين

كيف نامت الضمائر وأين اختفت الأخلاق؟

د. محمد مبروك

وسائل نشر الغسيل الاجتماعي!

نهال علام

المومس الفاضلة

ريهام مازن

المراقبة والمحاسبة وجلد الذات !

د. ماريان جرجس

المراجعة النهائية قبل الانتخابات الليبية

أحمد نجم

سر السعادة

اﻟﻤﺰﻳﺪ