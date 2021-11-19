دراسة: ارتفاع حالات المصابين باضطرابات الأكل خلال جائحة كورونا

يواجه الكثيرون حالات من الاضطراب فى الأكل، ويحدث هذا غالبا مع الشباب الصغير، والأطفال.

وفى هذا السياق كشفت دراسة جديدة أجراها باحثون من جامعة بنسلفانيا في فيلادلفيا، ان جائحة فيروس كورونا كوفيد 19 تسببت في ارتفاع حاد للإصابة باضطرابات الأكل.

اسباب ارتفاع عدد المصابين باضطرابات الأكل خلال جائحة كورونا





وجد الباحثون المشرفون على الدراسة، أن معدل الأشخاص الذين يتلقون علاجً اضطرابات الأكل تضاعف العام الماضي؛ حيث كان قبل الوباء حوالي 0.3 من كل 100000 أمريكي بحاجة إلى علاج المرضى الداخليين لاضطرابات الأكل، وفقا لما نشرته في صحيفة “ديلي ميل” البريطانية .





أوضح الباحثون أن عدد المصابين ب اضطرابات الأكل ارتفع هذا الرقم إلى 0.6 بعد أشهر قليلة من انتشار فيروس كورونا وفرض حالة الإغلاق، مما تسبب في فقدان الشهية، للبعض، وحدوث حالة شره للطعام للبعض الآخر.



قام فريق البحث، الذي نشر النتائج في JAMA Network Open ، بجمع البيانات الطبية على مستوى البلاد للعثور على معدلات زيارات مرضى اضطرابات الأكل، والحالات التي تتطلب بقاء المصابين في المستشفى لمدة يوم على الأقل.

اسباب ارتفاع عدد المصابين باضطرابات الأكل خلال جائحة كورونا





وجد الباحثون، أنه في يناير 2020 شهد عدد كبير غير معهود من حالات اضطرابات الأكل، حيث وجد الباحثون 0.4 لكل 100000 فرد من السكان، عندما بدأ الوباء ، كانت الأرقام تتناقص، لكنها سرعان ما عكست مسارها، بحلول شهر يونيو ، تضاعف معدل مرضى اضطرابات الأكل من 0.3 إلى 0.6 من بين كل 100.000 أمريكي.



وفي يوليو ، بلغت حالات اضطرابات الأكل التي تتطلب علاجًا للمرضى الداخليين ذروتها عند 0.8 لكل 100000 شخص، بينما انخفضت الحالات بشكل مطرد خلال الفترة المتبقية من العام ، في ديسمبر كان لا يزال هناك أكثر من 0.5 حالة لكل 100000 أمريكي ، وهي زيادة كبيرة عن 0.3 رقم قبل الوباء.



ووجد الباحثون، أن هذا الارتفاع المفاجئ في مرضى اضطرابات الأكل هو زيادة أكبر بكثير مما لوحظ في حالات أخرى مماثلة أثناء الوباء؛ حيث كان المرضى الذين يعانون من اضطرابات الأكل أعلى بنحو 175 في المائة من الأرقام السابقة لوباء كوفيد19.



ويستشهد الباحثون بأسباب متعددة لإرتفاع المصابين اضطرابات الأكل، ووجد الباحثون أن يؤدي الإجهاد العام واضطرابات الحياة اليومية الذي يسببه كوفيد إلى دفع الكثيرين إلى عادات غذائية غير صحية، قد يعاني الأشخاص أيضًا من الإفراط في تناول الطعام أو قلة الأكل، وفقدان الشهية.