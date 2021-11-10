تعرف على الأغذية التي تسبب اضطرابات النوم .. أبرزها النشويات | فيديو

عرضت قناة " العربية" تقريرًا مفصلًا عن علاقة النشويات بحدوث الأرق .

وأفاد التقرير ، أن هناك دراسة جديدة أثبتت أن النشويات من الأغذية التي تسبب اضطرابات النوم .



وذكر التقرير ، أن هناك العديد من الأطعمة يجب الابتعاد عنها قبل الخلود إلى النوم ومنها الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من الماء مثل الكرفس والبطيخ والخيار والأطعمة المليئة أيضًا بالتوابل فقد يؤدي تناولها إلى حدوث عسر الهضم .







وتابع التقرير ، أن على الرغم من فوائد التفاح للجسم إلا أنه لا يفضل تناوله قبل الخلود للنوم لأنه يصعب هضمه أثناء الليل ، وأيضًا البروكلي والقرنبيط لأنها تحتوي على كمية كبيرة من الألياف التي تستغرق وقتًا كبير في عملية الهضم .

وأضاف التقرير ، أن من أشهر مسببات اضطراب النوم المواد التي تحتوي على " الكافيين" .



