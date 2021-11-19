عقار أسترازينيكا الجديد يقلل من الإصابة بفيروس كورونا بنسبة 83٪

يقلل عقار الأجسام المضادة الذي طورته شركة AstraZeneca من خطر الإصابة بعدوى فيروس كورونا كوفيد بنسبة تزيد عن 80 في المائة ، وأشارت البيانات الجديدة، إلى أنه يمكن أن يوفر مناعة تدوم لفترة أطول من جرعة الدواء العادية .

فاعلية عقار أسترازينيكا الجديد في التصدي لفيروس كورونا





وأفاد الباحثون، إلى أن عقار الأجسام المضادة من أسترازينيكا له نفس الفعالية عند إعطائه كعلاج وقائي ، يمنح الأمل لكبار السن والضعفاء الذين يستجيبون بشكل أقل لقاحات فيروس كورونا، وفقا لما نشر في صحيفة “ديلي ميل” البريطانية.





وأفادت شركة AstraZeneca اليوم نتائج دراسة استغرقت ستة أشهر عن عقار Evusheld الخاص بها ، والتي تم تقديمها حقنتين في نفس الوقت، والذي يعمل بالأجسام المضادة، بأنه تصل حماية ضد فيروس كورونا تصل إلى 83 في المائة، المصحوب بأعراض بعد ستة أشهر في الأشخاص المعرضين للخطر غير المحصنين.



وأكد المسؤولون في الشركة، أنه تعتبر نتائج العقار الجديد ضد فيروس كورونا أعلى بكثير من اللقاحات الحالية ، التي تُعطى على جرعتين وتتلاشى بشكل ملحوظ في غضون أشهر.



وكفت العديد من الدراسات، انه تنخفض ضربة اللقاح الخاصة بـ AstraZeneca إلى 40 في المائة فقط من الحماية ضد الأعراض في ستة أشهر ، وانخفضت Pfizer و Moderna إلى حوالي 60 في المائة.



واختبر الباحثون عقار Evusheld بالأجسام المضادة على الأشخاص الذين يعانون من مشاكل أو حالات طبية تعرضهم لخطر عدم الاستجابة للقاحات فيروس كورونا، ووجدوا أن المرضى الذين يخضعون للعلاج الكيميائي ، الذي يقلل من فعالية جهاز المناعة في الجسم ، أو الذين يتناولون الأدوية المثبطة للمناعة بعد زراعة الأعضاء هم من بين أولئك الذين لا يحصلون دائمًا على الحماية الكامل من الفيروس.

فاعلية عقار أسترازينيكا الجديد في التصدي لفيروس كورونا



في دراسة منفصلة ، أعطى عقار Evusheld بالأجسام المضادة لمرضى فيروس كورونا، تبين أنه يقلل من خطر الإصابة بأمراض خطيرة بنسبة 88 في المائة؛ حيث يأمل الخبراء أن تحمي من دخول المستشفى والوفيات لمدة تصل إلى 18 شهرًا.



ولم تكن هناك وفيات أو حالات إصابة خطيرة بعدوى فيروس كورونا في المجموعة التي أصيبت بإيفوشيلد ، مقارنة بحالتي وفاة وخمس حالات Covid خطيرة في مجموعة الدواء الوهمي.



ويعتبر عقار Evusheld هو علاج بالأجسام المضادة أحادية النسيلة يسمى أيضًا AZD7442 ، على نوعين من الأجسام المضادة المصنوعة في المختبر ، ويتم إعطاؤه للمرضى عن طريق الحقن في الذراع ، على غرار بعض اللقاحات، ويتم تصنيعه عن طريق استخراج البروتينات من المرضى الذين تعافوا من الفيروس ، ثم معالجتها في المختبر و جعلها تدوم لفترة أطول من الأجسام المضادة الطبيعية.



ويعمل عقار Evusheld على أن يرتبط بالبروتين الشائك لعدوى فيروس كورونا، الذي يستخدمه لغزو الخلايا لإيقاف العدوى ، أو لمنع الفيروس من التكاثر عندما يصيب، يتم تكوين الأجسام المضادة بواسطة الجهاز المناعي استجابة للفيروس ، إما عن طريق التطعيم أو العدوى الطبيعية ، لمساعدة الجسم على محاربته في المستقبل.



إلا أنه تعمل اللقاحات الحالية على تدريب جسم الشخص على التعرف على فيروس كورونا كوفيد ، لكن الجهاز المناعي لا يزال بحاجة إلى إنتاج الأجسام المضادة الخاصة به. أحدث علاج يتخطى هذه العملية ، مما يجعل الأجسام المضادة متاحة بسهولة. في بعض الأشخاص الذين يعانون من ضعف المناعة ، تكون أجهزتهم المناعية ضعيفة جدًا لدرجة أنه حتى بعد التطعيم ، يكافح أجسامهم لتكوين استجابة ضد الفيروس.



وأظهرت تجربة أجريت على 903 أشخاص ، تم تصنيف 90 في المائة منهم على أنهم معرضون لخطر كبير بسبب وجود حالات كامنة ، والذين أصيبوا بفيروس كوفيد ، أن أولئك الذين عولجوا بإيفوشيلد بعد ثلاثة أيام من بدء الأعراض لديهم فرصة منخفضة بنسبة 88 في المائة للإصابة بمرض كوفيد الحاد. أو الموت من الفيروس مقارنة بالأشخاص الذين حصلوا على دواء وهمي.



وقال البروفيسور هيو مونتغمري ، أخصائي العناية المركزة في كلية لندن الجامعية والباحث الرئيسي في التجربة: `` هذه النتائج المقنعة تعطيني الثقة في أن تركيبة الأجسام المضادة طويلة المفعول يمكن أن توفر لمرضى فيروس كورونا الضعفاء الحماية طويلة الأمد التي يحتاجون إليها بشكل عاجل.



وأفادت البروفيسور بيني وارد ، الخبيرة في الطب الصيدلاني في كينجز كوليدج لندن ، إن مزيج الأجسام المضادة هذا قادر بشكل فريد على توفير حماية طويلة الأمد من فيروس كورونا COVID للمرضى الذين يعانون من ضعف المناعة وربما لم يستجيبوا بشكل فعال للتطعيم ''.