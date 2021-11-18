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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بيل جيتس يحدد موعد نهاية جائحة فيروس كورونا

بيل جيتس
بيل جيتس

قال مؤسس شركة مايكروسوفت بيل جيتس، إن عدد الوفيات بسبب فيروس كورونا وكذلك معدلات الإصابات الإجمالية بـ فيروس كورونا، يمكن أن تصل إلى متوسط الإنفلونزا الموسمية بحلول منتصف العام المقبل.

 

ووفقا لوكالة الأنباء الروسية تاس، شدد جيتس خلال ذلك، على أن تحقيق هذا الأمر مشروط بعدم ظهور سلالات جديدة أكثر خطورة.

 

وأضاف الملياردير، في حديث له اليوم في "المنتدى الاقتصادي الجديد" في سنغافورة والجاري بشكل هجين بتنظيم وإشراف رجل الأعمال مايكل بلومبرج، أنه وعلى خلفية تطور المناعة الطبيعية، وتصاعد عمليات التطعيم بلقاحات ضد هذا الفيروس، وظهور أدوية جديدة، "يجب أن ينخفض معدل الوفيات وانتشار المرض بشكل حاد".

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وتوقع أنه "في ظل عدم ظهور سلالات جديدة بحلول منتصف العام المقبل، قد تصل هذه الأرقام إلى حدود الأرقام الموسمية للإنفلونزا".

 

ودعا جيتس "المجتمع الدولي، للعمل بنشاط للقضاء على الإنفلونزا للحد من خطر ظهور الأوبئة الجديدة".

 

وأعرب عن أمله، في أن "يتمكن العالم من حل مشكلة  توفير اللقاحات ضد فيروس كورونا، في العام المقبل".

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