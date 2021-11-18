دراسة تحذر.. صحة الفم السيئة تزيد من خطر الإصابة بمضاعفات كورونا

تظهر الأبحاث أن الأشخاص الذين يعانون من ضعف صحة الفم يمكن أن ينتهي بهم الأمر بأعراض أكثر حدة إذا أصيبوا بـ فيروس كورونا، كما أن مرضى فيروس كورونا الذين يعانون أيضًا من أمراض اللثة من المحتمل أن يتم انتقالهم إلى العناية المركزة 3.5 مرة مقارنة بمن لا يعانون منها، كما أنه من المحتمل أيضًا أن يحتاجوا إلى جهاز التنفس الصناعي 4.5 مرات أكثر وتسعة أضعاف احتمال وفاتهم من فيروس كورونا.

وأكدت الأبحاث، وجود صلة بين صحة الفم و فيروس كورونا أقل إثارة للدهشة عند النظر في الصلة بين صحة الفم والأمراض الأخرى، وارتبطت نظافة الفم السيئة بجعل العديد من الأمراض الأخرى أسوأ، يحدث هذا بشكل أساسي عندما يتم الحفاظ على النظافة السيئة لفترات طويلة ، مما يؤدي إلى dysbiosis - حيث تتحول البكتيريا في الفم من حالة سلمية إلى حالة عدوانية، والتأثير على الصحة مع فيروس كورونا.

وبمجرد أن تتفاقم بكتيريا الفم ، فإنها يمكن أن تسبب أمراض اللثة ، مما يؤدي إلى مضغ أنسجة الفم ودخول مجرى الدم، وبمجرد الوصول إلى هناك ، يمكن للبكتيريا أن تتدفق حول الجسم وتستقر في أعضاء مختلفة ، مما يرفع مستويات الالتهاب ويساهم بمرور الوقت في العديد من الحالات المحددة والمزمنة.

المصدر theconversation