عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

دراسة تحذر.. صحة الفم السيئة تزيد من خطر الإصابة بمضاعفات كورونا

صحة الفم
صحة الفم

تظهر الأبحاث أن الأشخاص الذين يعانون من ضعف صحة الفم يمكن أن ينتهي بهم الأمر بأعراض أكثر حدة إذا أصيبوا بـ فيروس كورونا، كما أن مرضى فيروس كورونا الذين يعانون أيضًا من أمراض اللثة من المحتمل أن يتم انتقالهم إلى العناية المركزة 3.5 مرة مقارنة بمن لا يعانون منها، كما أنه من المحتمل أيضًا أن يحتاجوا إلى جهاز التنفس الصناعي 4.5 مرات أكثر وتسعة أضعاف احتمال وفاتهم من فيروس كورونا.

 

txt

هاني الناظر يحذر.. ظهور هذه الأعراض بالفم يؤكد إصابتك بكورونا وتدهور الحالة

txt

مستجدات كورونا| أكثر من 5 ملايين وفاة.. والفيروس يحتل ألمانيا من جديد

 

وأكدت الأبحاث، وجود صلة بين صحة الفم و فيروس كورونا أقل إثارة للدهشة عند النظر في الصلة بين صحة الفم والأمراض الأخرى، وارتبطت نظافة الفم السيئة بجعل العديد من الأمراض الأخرى أسوأ، يحدث هذا بشكل أساسي عندما يتم الحفاظ على النظافة السيئة لفترات طويلة ، مما يؤدي إلى dysbiosis - حيث تتحول البكتيريا في الفم من حالة سلمية إلى حالة عدوانية، والتأثير على الصحة مع فيروس كورونا.

وبمجرد أن تتفاقم بكتيريا الفم ، فإنها يمكن أن تسبب أمراض اللثة ، مما يؤدي إلى مضغ أنسجة الفم ودخول مجرى الدم، وبمجرد الوصول إلى هناك ، يمكن للبكتيريا أن تتدفق حول الجسم وتستقر في أعضاء مختلفة ، مما يرفع مستويات الالتهاب ويساهم بمرور الوقت في العديد من الحالات المحددة والمزمنة.

 

المصدر theconversation

فيروس كورونا صحة الفم علاقة صحة الفم بكورونا التهاب اللثة امراض الفم وكورونا

ترشيحاتنا

لقطات من زيارة الأمير تشارلز لـ الجامع الأزهر ولقائه بـ الإمام الأكبر ..فيديو

إبراهيم عادل.. قصة ملهمة لصاحب أشهر قناة تعليمية للغة الإنجليزية في العالم.. حوار خاص

بحديث نبوي.. خالد الجندي: محدش يقدر ينكر عفريت أبو هريرة | فيديو

للقضاء على قوائم الانتظار لـ10 حالات |إدراج جراحات الصدر بالمبادرات الرئاسية

دموع في حياة النمر الأسود.. هؤلاء أبكوا أحمد زكي ومواقف دفعته لمحاولة الانتحار

خوفا من استهداف روسيا.. البنتاجون تبحث عن طريقة لإخفاء أقمار التجسس الأمريكية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

شايفين الست في أوضة نومها من فتحة كوبري المشاة .. مناشدة عاجلة|شاهد

خصم 6 نقاط وهبوط للدرجة الثانية.. أمين صندوق الزمالك: الأمور أصبحت صعبة للغاية

البحوث الفلكية تكشف حقيقة تعرض مصر لـ زلزال اليوم

تقارير.. أرسنال يفسخ عقد محمد النني في يناير.. واللاعب يقترب من جالاتا سراي

العثور على تمثال فرعوني قديم يغير نظرة العالم للفراعنة ومصر

التعليم: إلغاء المأموريات المفتوحة لسد عجز المعلمين في المدارس

وفاة الإعلامية شيرين دويك مذيعة التلفزيون المصري

عبدالحفيظ أبلغه بالقرار .. لاعب جديد يرحل عن الأهلي بفرمان موسيمانى

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

قبل عرضها غدا.. تفاصيل مسرحية "غريب في أوضتي" لـ نجوم مسرح مصر

وزير الدفاع يشهد المرحلة الرئيسية لمشروع "سيف-1" بالمنطقة المركزية العسكرية

لقطات من تجهيزات السجادة الحمراء لـ مهرجان القاهرة السينمائي .. صور

هنفضل أصحاب.. انفصال كاميلا كابيلو وشون مينديز بعد عامين من الارتباط

فيديو

وقف الجميع ظلم.. ردود فعل منع مطربي المهرجانات من الغناء

دفاعها عن المومس الفاضلة وذكرياتها مع «رفيع بيه».. ماذا قالت سميحة أيوب؟

فيديو جراف.. روان بن حسن بروجر كويتية مثيرة للجدل.. ما قصتها

آخرهم حسن أبو الروس.. هاني شاكر يقرر منع مطربي المهرجانات من الغناء

المزيد

ساحة رأي

إبراهيم يوسف يكتب: دين الجمال.. وطهارة القلب

د.علاء الشال يكتب: علّموا أولادكم حب مصر

عبد المعطي أحمد يكتب: بالقانون نقطع دابر الفساد

أحمد فرغلي رضوان يكتب: spencer.. بداية النهاية للأميرة الحزينة

د. مجدي بدران يكتب: كورونا ومرضى السكر

نتالي قباني: المرأة في الإعلام

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد مندور

الشارقة وحكاية أكبر معرض لحقوق النشر

دينا شرف الدين

كيف نامت الضمائر وأين اختفت الأخلاق؟

د. محمد مبروك

وسائل نشر الغسيل الاجتماعي!

نهال علام

المومس الفاضلة

ريهام مازن

المراقبة والمحاسبة وجلد الذات !

د. ماريان جرجس

المراجعة النهائية قبل الانتخابات الليبية

أحمد نجم

سر السعادة

إيمان الدربي

أحوال النساء

اﻟﻤﺰﻳﺪ