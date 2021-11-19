في اليوم العالمي لـ الرجال.. أمراض تهدد صحتهم

يصادف 19 نوفمبر من كل عام اليوم العالمي لـ الرجال، تتطلب القدرة على الاستمتاع بالحياة على أكمل وجه استثمار الوقت والجهد في الحفاظ على الصحة والوقاية من الأمراض.

يمكنك تقليل مخاطر الإصابة بالحالات الشائعة التي تواجه الرجال أكثر من النساء، مثل السرطان والاكتئاب وأمراض القلب وأمراض الجهاز التنفسي من خلال إتباع حياة صحية سليمة.

ما هي الأمراض التي تهدد صحة الرجال

-صحة القلب

تأتي أمراض القلب في أشكال عديدة، يمكن أن تؤدي جميع أشكاله إلى مضاعفات خطيرة ومميتة إذا لم يتم اكتشافها، تنص جمعية القلب الأمريكية على أن أكثر من رجل واحد من كل ثلاثة رجال مصابين بأحد أشكال أمراض القلب والأوعية الدموية.

تستهدف السكتة الدماغية أكثر من 3 ملايين رجل، يعد ارتفاع ضغط الدم شائعًا عند الذكور الذين تقل أعمارهم عن 45 عامًا ، وفقًا لجمعية القلب الأمريكية، يمكن أن تساعد الفحوصات الروتينية في الحفاظ على هذا القلب ينبض.

يمكن لطبيبك حساب مخاطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية بناءً على العديد من عوامل الخطر ، بما في ذلك الكوليسترول وضغط الدم وعادات التدخين.

-مرض الانسداد الرئوي المزمن وأمراض الجهاز التنفسي الأخرى

تبدأ العديد من أمراض الجهاز التنفسي بـ "سعال مدخن" بريء بمرور الوقت ، يمكن أن يؤدي هذا السعال إلى حالات تهدد الحياة ، مثل سرطان الرئة أو انتفاخ الرئة أو مرض الانسداد الرئوي المزمن، تتداخل كل هذه الحالات مع قدرتك على التنفس.

وفقًا لجمعية الرئة الأمريكية ، يتم تشخيص إصابة الرجال بسرطان الرئة والإصابة بسرطان الرئة كل عام أكثر مما كان عليه الحال في السنوات الماضية، الرجال الأمريكيون من أصل أفريقي لديهم مخاطر أعلى للوفاة من المرض مقارنةً بالمجموعات العرقية أو الإثنية الأخرى، بينما يزيد التعرض للمخاطر المهنية مثل الأسبستوس من مخاطر إصابتك ، يظل التدخين هو السبب الرئيسي لسرطان الرئة.

إذا كنت مدخنًا لأكثر من 30 عامًا ، فقد يكون من الحكمة إجراء فحص التصوير المقطعي المحوسب بجرعة منخفضة للكشف عن سرطان الرئة.

-مشاكل البروستاتا

البروستاتا هي عضو ذكري فريد، يقع تحت المثانة ويربطها بالقضيب وتتمثل وظيفتها في إنتاج جزء قلوي من السائل المنوي، ومن الحالات الشائعة لدى الرجال والتي تعد جزءًا من عملية الشيخوخة الطبيعية تضخم البروستاتا الحميد.

الإحليل هو أنبوب يمر عبر البروستاتا ويصرف المثانة، غالبًا ما يواجه الرجل المصاب بتضخم البروستاتا (BPH) صعوبة في إفراغ المثانة بسبب ضغط مجرى البول بواسطة أنسجة البروستاتا، هذا الضغط على مجرى البول يجعل من الصعب على المثانة أن تولد ضغطًا كافيًا للتغلب على الانسداد (تضخم البروستاتا) بمرور الوقت ، تبدأ المثانة نفسها بالضعف مما يجعل التبول أكثر صعوبة.

تشمل أعراض تضخم البروستاتا الحميد:

-كثرة التبول

-الإلحاح البولي

-التردد البولي (صعوبة في بدء مجرى البول)

-إجهاد البول (يتطلب المزيد من الضغط أو الضغط لتفريغ المثانة)

-ضعف تدفق البول والقطرات

-السرطانات

سرطان الرئة هو السبب الأول للوفاة بين أنواع السرطان لدى الرجال ، ويمكن الوقاية من معظمه، يتسبب التدخين في 90٪ من جميع سرطانات الرئة ، وبينما انخفض عدد المدخنين في الولايات المتحدة في الجيل الماضي ، فإن 13٪ من الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و 24 عامًا يدخنون وسيكونون ضحايا سرطان الرئة في المستقبل.

إن الإقلاع عن التدخين أصعب من الإقلاع عن العديد من أنواع الإدمان الأخرى ؛ النيكوتين الموجود في التبغ هو عقار يسبب الإدمان، يرتبط التبغ بأشكاله المختلفة بما في ذلك التبغ الذي لا يدخن أو المضغ بمجموعة متنوعة من السرطانات الأخرى بما في ذلك سرطان الفم والحلق والحنجرة.

يصيب سرطان البروستاتا غدة البروستاتا، يعد سرطان البروستاتا أكثر أنواع السرطانات شيوعًا بين الرجال ، وهو من أمراض الشيخوخة ونادرًا ما يظهر عند الرجال الذين تقل أعمارهم عن 50 عامًا، غالبًا لا يسبب سرطان البروستات أي أعراض ويتم تشخيصه باختبارات الفحص الروتينية بما في ذلك فحص المستقيم لتحسس البروستاتا واختبار الدم PSA (مستضد البروستات المحدد)، ارتفع معدل الشفاء من سرطان البروستاتا منذ بدء الاستخدام الواسع النطاق لاختبار المستضد البروستاتي النوعي ، لكنه لا يزال مسؤولاً عن 19٪ من وفيات السرطان بين الرجال. حاليًا ، يُشار إلى فحص سرطان البروستاتا عن طريق فحص المستقيم الرقمي واختبار المستضد البروستاتي النوعي فقط في المرضى المعرضين لمخاطر عالية أو المصابين بأعراض.

يرتبط سرطان القولون والمستقيم بسرطان البروستاتا باعتباره السبب الثاني الأكثر شيوعًا لوفيات السرطان لدى الرجال، توجد أعراض قليلة في المراحل المبكرة من سرطان القولون والمستقيم ، وبالتالي يتم التشخيص غالبًا عن طريق فحص البراز بشكل روتيني بحثًا عن الدم الخفي (الدم غير المرئي للعين المجردة ولكن يمكن العثور عليه عن طريق اختبار عينة البراز) والخضوع له فحص روتيني لتنظير القولون. يمكن الوقاية من سرطان القولون بشكل كامل تقريبًا بإجراء فحوصات تنظير القولون في الوقت المناسب.

يمثل سرطان الخصية 5.6 لكل 100،000 رجل في الولايات المتحدة ، ولكنه يحدث عادةً عند الرجال الأصغر سنًا (الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و 39 عامًا). يمكن للرجال المساعدة في اكتشاف هذا المرض عن طريق إجراء فحص الخصية بشكل روتيني والإبلاغ عن أي تشوهات أو أعراض في الخصية (كتل ، تورم ، ألم) لممارس الرعاية الصحية.

إن العيش بأسلوب حياة صحي يقلل من المخاطر المحتملة للإصابة بالسرطان، تعد ممارسة التمارين الرياضية بانتظام واتباع نظام غذائي صحي وتجنب السموم في البيئة (بما في ذلك التدخين والتدخين السلبي) تغييرات إيجابية في نمط الحياة يمكن للشخص العادي التحكم فيها خلال حياته.

-داء السكري

إذا تركت دون علاج ، يمكن أن يؤدي مرض السكري إلى تلف الأعصاب والكلى وأمراض القلب والسكتة الدماغية وحتى مشاكل في الرؤية أو العمى، يواجه الرجال المصابون بداء السكري خطر انخفاض مستويات هرمون التستوستيرون والعجز الجنسي. هذا يمكن أن يؤدي إلى زيادة الاكتئاب أو القلق.

تحتفل جمعية السكري الأمريكية (ADA) اليوم بـ "الرجل المعاصر" كشخص أكثر وعياً بصحة السكر في الدم، توصي ADA الرجال "بالخروج والنشاط والحصول على المعلومات"، أفضل طريقة للسيطرة على مرض السكري لديك هي تناول الطعام الصحي وممارسة الرياضة، إذا كان لديك تاريخ عائلي للإصابة بمرض السكري ، فمن المهم أن ترى طبيبك لإجراء فحوصات دورية لمرض السكري.

المصدر: healthline