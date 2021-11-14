لن تتوقع سعره.. حجاب للرجال يثير الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي

تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي صورا جديدة أثارت جدلا واسعا لـ حجاب للرجال الذي أصدرته دار الأزياء الإيطالية United Colors of Benetton.

أطلقت دار الأزياء الإيطالية مجموعة من الأغطية الجديدة بألوانها المتنوعة وبأقمشتها المطاطية المزركشة التي تتناسب مع جميع الأذواق، أطلقت عليها اسم “ unisex hijab ”مما يعني أنه يمكن أن يرتديها كل من الرجال والنساء ولم يقتصر على السيدات فقط كالمعتاد.

تم تصميم حجاب الرجال المثير للجدل من قبل مغني الراب غالي أمدوني، الذي يبلغ من العمر 28 عامًا، وقد ظهر غالي في العديد من الصور و الحفلات التي أحيها و هو مرتديًا هذا الحجاب.

عرض حجاب الرجال لأول مرة في أسبوع الموضة بمدينة ميلانو في سبتمبر الماضي، ولكن متوفرة الأن في العديد من الأسواق حول العالم، وقد يصل سعره إلي 630 جنيه مصري.



وقد أثار حجاب الرجال ردود فعل متباينة بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، اعتبره البعض حرية شخصية على عكس آخرين الذين لم ينل إعجابهم وكانت موجة سخرية ضخمة على مواقع التواصل الاجتماعي.



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