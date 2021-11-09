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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

المهم يكون عن اقتناع.. ما سر ظهور جاستن بيبر بـ الحجاب !

صدى البلد

أثار الظهور الأخير للمغني الأمريكي الشهير جاستن بيبر جدلًا كبيرًا وسخرية عارمة وتساؤلات عدة، بعد حفله الأخير في ولاية يوتا الأمريكية.

وظهر جاستن بيبر  بشكل فجائي يرتدي ( طرحة نسائية ) شبيهة بالحجاب الإسلامي للمرأة تغطي كل أجزاء رأسه مع نظارة سوداء دون تعليل أو أسباب لهذا الظهور المختلف.

تساؤلات وتوقعات 

وفيما لم يتحدث جاستن بيبر عن الأمر بدأت التساؤلات تزيد حول نية المغني الشاب من الأمر وهل هو ازدراء أو استهزاء بالمسلمين من خلال تلفعه بالزي الإسلامي بهذه الطريقة، لكن الأجوبة استبعدت ذلك بسبب عدم وجود أي سابقة عدائية لجاستن بيبر مع الإسلام أو المسلمين.

وتوقع البعض أن جاستن بيبر قد يكون يعاني من مرض في الرأس أو الوجه وحاول أن يخبئه خلف هذا الحجاب الذي ستر به معاناته.

وقال آخرون إن المغني الشاب معروف بتقليعاته المختلفة ومحاولة الاختلاف، وفعل ذلك من قبيل لفت الانتباه إلى تقليعة جديدة لا أكثر ولا أقل.

سخرية على مواقع التواصل 

التعليقات الساخرة كانت أكثر ما وجهه المتابعين لجاستن بيبر حيث شبهوا ظهوره بالفنان محمد لطفي عندما ارتدى الطرحة في فيلم عيال حبيبة.

وعلق متابع على صورة جاستن بيبر ساخرًا: « المهم يكون عن اقتناع بس .. مش تلبسه النهاردة وتقلعه بكرة »، بينما علق آخر: « دي لحظة إيمان طايشة يا جاستن ولا ايه ؟ ».

وقال متابع: « خايف بعد الواد دة ما لبس حجاب يطلع موضة ونلاقي الشباب عندنا لابسينه في الشوارع والبيوت وتبقى مسخرة .. ولا حد بقى عارف سينا من سونيا ».

وعلق له متابع: « أخبروه أن الستر لن ينقص من جماله شيئًا »، وقال آخر: « دعونا له بالهداية .. لكن مش قوي كدة ».

من هو جاستن بيبر ؟

جاستن بيبر هو مغني وكاتب أغاني وممثل كندي، بدأ الغناء عام 2007 وذاعت شهرته كثيرًا في الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا.

وأصدر الألبوم الكامل الأول له بعنوان ماي ورلد عام 2010، واحتل به المرتبة الأولى في العديد من دول العالم، واحتوى على أغنيته الشهيرة في جميع أنحاء العالم "بيبي".

واكتشف موهبة بيبر مدير المواهب سكوتر براون - الذي أصبح مدير أعماله مستقبلًًا - وهو في الـ13 من عمره عن طريق موقع يوتيوب عام 2008. 

  

 

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