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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

باركوا له على الستر.. جاستن بيبر يثير الجدل بالسخرية من الحجاب

جاستن بيبر
جاستن بيبر

أثار النجم العالمي الكندي جاستن بيبر حالة من الجدل الواسع؛ فور ظهوره بمجموعة من الصور وهو يرتدى الحجاب، وكان ذلك مادة للسخرية من جانب متابعيه ومحبيه. 

 

وقرر جاستن بيبر في إحدى حفلاته الأخيرة أن يرتدي الحجاب ساخرا من الدين الإسلامي، ولكن سرعان ما انقلب عليه الجميع، ووجهوا له سيلا من الانتقادات بسبب سخريته في حفلته من الحجاب وهو يرتديه. 

وظهر جاستن بيبر وهو يرتدى بنطالا باللون الأبيض وتيشيرت فضفاض، ووضع الحجاب على رأسه مع نظارات شمسية سوداء وهو الامر الذى اثار اندهاش جمهوره فى الحفل. 

 

وجاءت تعليقات المتابعين للنجم العالمى جاستن بيبر: "هذا دعينا له بالهداية راح اتحجب"!.. "المفروض تباركوا له تهنوه على الحجاب"، "أخبروه أن الستر لم ينقص من جماله شيئا". 

جاستن وزوجته 

وكان المغردون على موقع «توتير» تداولوا فيديو للمغني الكندي العالمي جاستن بيبر وهو يصرخ في زوجته هايلي بيبر أثناء مغادرتهم احدى الحفلات الغنائية في ملهي ليلي بلاس فيجاس.

 

وظهر جاستن في مقطع الفيديو الذي انتشر بسرعة كبيرة وهو يلوح بيده لزوجته عارضة الأزياء الشهيرة أمام المصورين والمعجبين به حسبما أكدت صحيفة «ميترو» البريطانية.

حقيقة الفيديو

دافع معجبون وشهود عيان عن المغني العالمي جاستن بيبر والذي كان يرتدي في هذا الفيديو قميص أخضر طويل بينما ترتدي زوجته هايلي فستانًا أسودًا.

 

وعلق أحد المعجبون على الفيديو، قائلًا: « لم يكن غاضبًا من هايلي، ولم يكن يصرخ عليها، أكره دائمًا تصويره على أنه الرجل السيئ عندما يكون أبعد عن ذلك».

 

وأضاف معجب آخر ادعي أنه كان في الحفل: «كنت أنا وأصدقائي خلفه في الحفل طوال الليل، وكان في أفضل حالة مزاجية وكان يروي لها قصة لكن عبر الإنترنت يحبون نشر الخرفات».

 

وتابع مستخدم آخر على «تويتر»: «لم يصرخ، ولا يهم كيف يبدو الأمر بالنسبة لك؛ لذا لا تنشر معلومات خاطئة عن شخص ما خاصة عندما تقر أن هذا هو بالضبط ما يبدو لك للتشهير به».

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ردة فعل هايلي 

ذكر للمصدر للصحيفة البريطانية أن هايلي كانت سعيدة للغاية في الحفل، كما أنها  أعادت نشر مقطع فيديو لزوجها «جاستن» بعنوان: « ملخص عرض فيجاس» على خاصية استوري بموقع «إنستجرام» مع تعليقها بأنها: «أفضل عطلة نهاية أسبوع !!!».

 

وتابعت «ميترو» أن جاستن بيبر رفض التعليق عندما تواصلت معه.

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