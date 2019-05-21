تعاني كثيرات من آثار الحبوب والنمش التي تسبب مشكلة للعديد منهن وقدمت خبيرة التجميل ولاء جمال ماسك إزالة آثار الحبوب والنمش بالبشرة في 10 أيام.



المكونات:

ملعقتان صغيرتان من النشا.أربع ملاعق صغيرة من عصير الليمون لأصحاب البشرة الدهنية، أو ملعقة كبيرة من العسل لأصحاب البشرة الجافة. ملعقة صغيرة من كل من، مسحوق الكركم، بيكربونات الصوديوم. رشة من ماء الورد.



طريقة التحضير:

مزج النشا وعصير الليمون معًا، ثمّ إضافة الكركم وبيكربونات الصوديوم، ومزجهم مرة ثانية، إضافة ماء الورد، مع الاستمرار في المزج الجيد، للتجانس الكامل، وضع المزيج على البشرة بالتساوي، مع الفرك الجيد لمدة دقيقة واحدة تقريبًا، غسل البشرة بالماء الدافئ والصابون، مع تكرار هذا الماسك ثلاث مرات أسبوعيًا، للحصول على نتيجة فعالة.