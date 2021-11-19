المصل واللقاح: مصر في ذروة كورونا ونحذر المواطنين من وباء جديد

قال الدكتور أمجد الحداد، استشاري الحساسية والمناعة بالمصل واللقاح، إن مصر الآن فى ذروة الموجة الراعبة لـ كورونا، موضحًا أنه بالتزام المواطنين بالإجراءات الاحترازية سيتم كسر هذه الذروة.



وأضاف استشاري الحساسية و المناعة بالمصل و اللقاح، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج" 8 الصبح" أنه من الممكن أن تكون هذه الفترة ليست الذروة، ويتم كسر رقم الـ 1000، وبعد ذلك يكون هناك ارتفاع جديد.



ولفت إلى أن حدة الموجة الرابعة التى تعرضت لها مصر أقل حدة من الموجات السابقة، ولكن التزام المواطنين سيقضى على الفيروس.



وأشار إلى أن مشكلة الموجة الرابعة تكون فى سرعة انتشار الفيروس، ولكن معدلات الإصابات ليست كثيرة مقارنة بالموجات السابقة.



وحذر المواطنين من تناول المضادات الحيوية، مؤكدًا أن هذا الأمر كارثي، وسيجعل هناك نموا لـ أمراض تواجه المضادات الحيوية، وهذا “وباء جديد سيسمى وباء المضادات الحيوية”.



ولفت إلى أن الدولة تقوم بـ توفير اللقاحات فى جميع الأماكن، والمترو به مراكز لتطعيم المواطنين، و فى كل مكان، مشيرًا إلى أن ما تقوم به الدولة سيجعلنا نصل لـ مناعة مجتمعية فى وقت قصير جدًا.