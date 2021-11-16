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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

أهمها الشاي والقهوة.. نظام غذائي يقلل الإصابة بالخرف

نظام غذائي
نظام غذائي

أكدت دراسة علمية جديدة فاعلية «النظام الغذائي المضاد للالتهابات» في تقليل فرص الإصابة بالخرف بمقدار الثلث.


ووفقاً للدراسة التي نقلتها صحيفة «ديلي ميل» البريطانية، «النظام الغذائي المضاد للالتهابات» هو ذلك النظام الذي يعتمد بشكل أساسي على تناول الفاكهة والخضراوات والبقوليات والشاي والقهوة، حيث إن هذه الأطعمة والمشروبات تحتوي على مركبات نباتية صحية قد تساعد في مكافحة الالتهابات المرتبطة بالعمر في الجسم، والتي يمكن أن تزيد من خطر الإصابة بالخرف.


وقيّمت الدراسة النظام الغذائي لأكثر من 1000 من كبار السن، تبلغ أعمارهم 65 عاماً وأكثر، حيث طُلب منهم ملء استبيانات بشأن مستويات الأطعمة المضادة للالتهابات التي يتناولونها باستمرار، وتم تتبع حالتهم الصحية على مدار ثلاث سنوات.


ووجد الباحثون، المنتمون لجامعة «كابوديستريان» بأثينا، أن الأشخاص الذين استهلكوا نحو 20 قطعة من الفاكهة و19 حصة من الخضراوات وأربع حصص من البقوليات و11 كوباً من القهوة أو الشاي في الأسبوع في المتوسط كانوا أقل عرضة للإصابة بالخرف بمقدار الثلث، بالمقارنة مع الأشخاص الذين تناولوا كميات أقل من هذه الأطعمة.


وقال الدكتور نيكولاوس سكارميس، كبير مؤلفي الدراسة: «تشير هذه النتائج إلى أنه يمكن للناس حماية أدمغتهم من خلال الاهتمام بشكل أكبر بتناول الطعام الصحي، خصوصاً الأطعمة المضادة للالتهابات مثل الفاكهة والخضراوات، وتجنب المزيد من الأطعمة المسببة للالتهابات مثل تلك التي تحتوي على سعرات حرارية عالية».


وأضاف سكارميس: «ولكن هناك حاجة إلى مزيد من البحث في هذا المجال، حيث إننا لم نجرِ تجربة إكلينيكية للتوصل إلى دليل أكثر وضوحاً في هذا الشأن».


ويعاني واحد من كل 14 شخصاً فوق سن 65 عاماً من الخرف، فيما يؤثر المرض على واحد من كل ستة أشخاص فوق سن الثمانين.
 

الغذائي الإصابة بالخرف الثلث النظام دراسة

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