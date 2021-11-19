حقن أنفي لبكتيريا ميتة.. علاج مناعي يقلل وفيات كورونا

تتسابق جميع شركات الأدوية لكي تتصدى لعدوى فيروس كورونا العلاجات واللقاحات والأدوية.. وكشف بحث أسباني، عن علاج مناعي يعتمد على الحقن الأنفي لبكتيريا ميتة (يطلق عليه MV130) حظي بفعالية كبيرة في تقليل الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا المستجد، كما يعزز من قدرة اللقاحات المضادة لكورونا.

علاج مناعي جديد يعزز فاعلية لقاحات فيروس كورونا





وأفاد الباحثون، بأن نتائج البحث تم التحقق منها على الحيوانات، وأظهرت النتائج أنه يمكن تحسين فعالية اللقاحات والاستجابة المناعية بهذه الحقن الأنفيه، وأيضاً التصدي للمتحورات المسببة للمرض التي يمكنها أن تقلل من فعالية لقاحات فيروس كورونا، وبالتالي يساهم هذا العلاج المناعي في توفير حماية أفضل ضد كورونا.





وأسفرت نتائج البحث، عن أدلة علمية قاطعة تشير إلى أن معدل وفيات الفئران المصابة كان أقل بشكل ملحوظ عندما تلقت هذا العلاج المناعي (MV130) قبل العدوى، وفقا لما نشر في مجلة Frontiers in Immunology.



علاج مناعي جديد يعزز فاعلية لقاحات فيروس كورونا



وشدّد المركز الوطني لأبحاث القلب والأوعية الدموية (CNIC) والمجلس الأعلى للبحث العلمي (CSIC) في إسبانيا، في بيان له، على أن وصول اللقاحات كان أفضل سلاح ضد الوباء، لكنهما أكدا الحاجة إلى أدوات فعالة وسريعة الاستجابة ضد الفيروسات الجديدة، وهو أمر يمكن تحقيقه عن طريق تدريب الاستجابة المناعية.



وأظهر العلاج المناعي المكون من بكتيريا ميتة (MV130)، الذي أنتجته شركة (Inmunotek) الإسبانية هذه الفعالية في التجارب التي أجريت في مركز أبحاث صحة الحيوان التابع للمعهد الوطني للبحوث والتكنولوجيا الزراعية والغذائية في مدريد.