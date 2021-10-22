ماذا يحدث عند تناول كوب عصير البرتقال يوميا؟

كشفت دراسة جديدة أن تناول كوب من عصير البرتقال الطازج كل يوم قد يساعد في تقليل الالتهاب والإجهاد التأكسدي.

و نشرت مجلة Advances in Nutrition ، النتائج ، على الرغم من محدودية نطاقها ، تشير إلى أن شرب عصير برتقال بنسبة 100 في المائة يقلل بشكل كبير من الإنترلوكين 6 ، وهو علامة للالتهاب ، لدى البالغين الأصحاء والمعرضين لمخاطر عالية ، إلى جانب اثنين إضافيين من الالتهابات والأكسدة علامات الإجهاد.

ومع ذلك ، فإن النتائج ليس لها أهمية إحصائية ، مما يشير إلى أن هناك حاجة إلى مزيد من التحليل ودراسات أكبر للوصول إلى دليل قاطع. وأكدت الدراسة أيضًا أن فيتامين سي والمركبات النشطة بيولوجيًا في البرتقال تلعب دورًا مهمًا في المساعدة على تحسين صحة الفرد.



والجدير بالذكر أن الالتهاب المزمن ، الذي يشار إليه على أنه استجابة التهابية بطيئة وطويلة الأمد من قبل الجهاز المناعي وفقًا للمركز الوطني لمعلومات التكنولوجيا الحيوية (NCBI) ، يمكن أن يسبب أمراضًا مزمنة في نمط الحياة مثل أمراض القلب والسكري وغير ذلك.

بحثت دراسة أخرى من NCBI 2015 آثار استهلاك عصير البرتقال الأحمر على عوامل الخطر لمتلازمة التمثيل الغذائي. وأشارت إلى أن استهلاك عصير البرتقال يمكن أن يعزز مستويات أقل من الإجهاد التأكسدي والالتهابات بسبب النشاط المضاد للأكسدة لفلافونويد الحمضيات والكاروتينات. بالإضافة إلى ذلك ، يحتوي عصير البرتقال الحلو ذو اللب الأحمر (عصير البرتقال الأحمر) أيضًا على الليكوبين. كما لاحظت الدراسة المنشورة في المجلة الدولية لعلوم الغذاء والتغذية كيف انخفضت مقاومة الأنسولين وضغط الدم الانقباضي لدى المتطوعين ذوي الوزن الطبيعي بعد تناول عصير البرتقال كل يوم لمدة ثمانية أسابيع ، بينما انخفض ضغط الدم الانبساطي لدى المتطوعين الذين يعانون من زيادة الوزن بعد التدخل.

فوائد عصير البرتقال

*عصير البرتقال مصدر ممتاز لفيتامين سي حيث يحتوي كوب واحد على ضعف القيمة اليومية الموصى بها. يدعم فيتامين ج جهاز المناعة وقد يكون فعالًا في مكافحة العديد من أنواع العدوى.

* يحتوي أيضًا على حمض الفوليك الذي يساعد في نمو الجنين.

*و يحتوي عصير البرتقال على نسب عالية من سترات البوتاسيوم. ترتبط المغذيات بالكالسيوم في البول ، مما يخلق بيئة تقل فيها احتمالية تطور حصوات الكلى.

قال الدكتور نافنيت كور ، الطبيب العام ، أبولو سبكترا نهرو إنكلاف ، دلهي ، إن عصير البرتقال غني بالألياف ويحسن صحة الجهاز الهضمي. نظرًا لاحتوائه على نسبة عالية من الألياف ، فإنه يقلل أيضًا من مستويات الكوليسترول. إنه مليء بفيتامين B9 وحمض الفوليك ، ويعزز الدورة الدموية وتنقيتها من خلال المساعدة في إنتاج خلايا الدم الحمراء. وبالتالي ، يمكنه إدارة ضغط الدم وتحسين البطانة الداخلية للأوعية الدموية. وأشار الدكتور كور إلى أن الكالسيوم والبوتاسيوم الموجودين في البرتقال يمكن أن يساعدا في الوقاية من حصوات الكلى.

في حين أن العصير له طعم حلو ، إلا أنه منخفض في مؤشر نسبة السكر في الدم ومحتوى الدهون ، كما قال كور. "إنه خيار جيد إذا كنت تريد محاربة الانتفاخ. يمكن لمحتوى الفيتامينات C و E في العصير تجديد خلايا الجلد. هذا يساعد في تقليل ظهور الرؤوس السوداء والبقع. وصرح الدكتور كور أن فيتامين (أ) الموجود فيه يمكن أن يحافظ على رؤيتك سليمة.