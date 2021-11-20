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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مرأة

دراسة تكشف علاقة وزن الحامل باحتمالات إصابة طفلها بمرض مزمن

الحامل
الحامل

توصلت دراسة جديدة إلى أن الوزن الزائد لدى الأمهات الحامل قد تعيق نمو أدمغة الأطفال في وقت مبكر من الثلث الثاني من الحمل.

 

وبقيادة باحثين في كلية جروسمان للطب بجامعة نيويورك، ربط التحقيق بين ارتفاع مؤشر كتلة الجسم (BMI) وهو مؤشر للسمنة، بالتغيرات في منطقتين من دماغ الطفل حيث تلعب هذه المناطق دورًا رئيسيًا في اتخاذ القرار والسلوك، حيث تم ربط الاضطرابات سابقًا باضطراب نقص الانتباه / فرط النشاط (ADHD) والتوحد والإفراط في تناول الطعام.

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ووفقًا لمجلة علم نفس الطفل والطب النفسي، فحص الباحثون 197 مجموعة من الخلايا العصبية النشطة الأيضية في دماغ الجنين باستخدام ملايين الحسابات، وقسم مؤلفو الدراسة المجموعات إلى 16 مجموعة فرعية ذات مغزى بناءً على أكثر من 19000 اتصال محتمل بين مجموعات الخلايا العصبية، ووجدوا منطقتين فقط من الدماغ حيث ترتبط ارتباطاتهما ببعضهما البعض ارتباطًا وثيقًا إحصائيًا بمؤشر كتلة جسم الأم.

 

وأشارت الدراسة إلي أن سمنة الأم قد تلعب دورًا في نمو دماغ الجنين وهو ما قد يفسر بعض المشكلات الصحية المعرفية والتمثيل الغذائي التي تظهر عند الأطفال المولودين لأمهات يتمتعن بمؤشر كتلة جسم أعلى.

 

وأظهرت الدراسات السابقة، وجود ارتباط بين السمنة ونمو الدماغ، وقد نظرت في الغالب في الوظيفة الإدراكية عند الأطفال بعد الولادة، ويُعتقد أن التحقيق الجديد هو الأول الذي يقيس التغيرات في نشاط دماغ الجنين في الرحم، وفي وقت مبكر من ستة أشهر من الحمل.

 

واستخدم فريق البحث التصوير بالرنين المغناطيسي لقياس نشاط دماغ الجنين ورسم خرائط لأنماط الاتصال بين أعداد كبيرة من خلايا الدماغ المتجمعة معًا في مناطق مختلفة من الدماغ، بعد ذلك قارنوا المشاركين في الدراسة لتحديد الاختلافات في كيفية تواصل مجموعات الخلايا العصبية مع بعضها البعض بناءً على مؤشر كتلة الجسم.

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