من قشر البرتقال.. مشروب صحي يعزز المناعة ويحسن الهضم



يعد الشاي هو ثاني أكثر المشروبات شعبية في جميع أنحاء العالم بعد الماء؛ حيث يتمتع الشاي ببعض الفوائد الصحية المذهلة، إذا كنت تتطلع إلى جني المزيد من الفوائد الصحية من كوب من الشاي، فاستبدل الشاي المعتاد بكوب من شاي قشر البرتقال المنعش.









وقالت الدكتورة ولاء أبو الحجاج، استشاري التغذية العلاجية، إن البرتقال فاكهة مليئة بفوائد فيتامين سي، لكن القشر الذي تتخلص منه بسخاء مليء أيضًا بالعناصر الغذائية وهو صحي للغاية، ويعد شرب شاي قشر البرتقال من أسهل الطرق لتعزيز المناعة وتحسين عملية الهضم .









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وأفادت "أبو الحجاج"، في تصريح خاص لـ "صدى البلد"، بأنه يمكن تحضير شاي قشر البرتقال من خلال بعض الخطوات البسيطة وغير المكلفة، وهي:





مكونات شاي قشر البرتقال:





بشر نصف برتقالة

كوب ونصف من الماء

1/2 بوصة عود قرفة

1-2 فص حبهان أخضر

1/2 ملعقة كبيرة عسل





طريقة عمل شاي قشر البرتقال:

- يضاف الماء فى براد ويوضع على نار متوسطة، ثم أضيفي شرائح قشر البرتقال والتوابل الأخرى إليها، واتركيه يغلي لمدة 2-3 دقائق ، ثم صفي الشاي في كوب وأضيفي العسل لجعله حلوًا وقلبيه جيدًا.









وأشارت "أبو الحجاج" إلى أن القشرة الخارجية لثمرة البرتقال مر بسبب وجود مركبات الفلافونويد، والتي تحمي الفاكهة من الآفات، حيث تحتوي القشرة على أعلى نسبة من مركبات الفلافونويد من أي جزء آخر من الفاكهة.







