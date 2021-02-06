لا ترمي قشور البرتقال.. منتج طبيعي لتنعيم الشعر





ينتشر حاليا فى الأسواق فاكهة البرتقال، فهى محببة لدى الكثير كما أن لها فوائد لا تعد ولا تحصي، وليس للحمها فقط وإنما لقشورها أيضا.

نصحت الشيف نجلاء الشرشابي بعدم رمي قشور البرتقال واستغلالها فى الآتي



يعتبر قشر البرتقال من المواد الطبيعية التي يمكن تحويلها بسهولة واستغلالها لتكون منتجًا طبيعيًا لتنعيم الشعر، عن طريق ضرب برتقالة كاملة بقشرتها في الخلاط، ثم وضع عصيرها على الشعر من فروة الرأس إلى الجذور وحتى الأطراف ومع التكرار ستتضح قدرته على تنعيم الشعر بشكل طبيعي

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بدلا من شراء المعطرات ووضعها في الدولاب والجزامة لتعطيرها، يمكن استخدام قشور البرتقال في تعطير المنزل عن طريق غليه في وعاء من الماء، ويضاف إليه بعض ورقات النعناع والقرفة، وبذلك تستغني عن معطرات المنزل باهظة الثمن.

أو ضع قشر البرتقال منفردا في أحد جوانب الخزانات أو حتى ملفوفا في قطعة قماش في الجزامة لتمتص رائحة الجوارب والأحذية التي تفوح منها رائحة العرق، يترك القشر على الرف ويستبدل باستمرار لأنه يجف وستختلف الرائحة.