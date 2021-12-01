عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

بمذاق لا يقاوم.. كيفية تحضير كيكة البرتقال بالمنزل

صدى البلد

بمذاق مختلف في دقائق معدودة يمكنك تحضير كيك البرتقال السريع والصحى من مطبخك إليك طرق مختلفة لتحضيره لأمهر الشيفات اختارى الطريقة التي تناسبك 


كيك البرتقال للشيف ماجي الجبال


المقادير :
عدد 5 بيضة 

نصف كوب زبدة

 2 ونصف كوب دقيق

، 1 وربع كوب سكر 

 برتقال مبشور ، بيكنج بودر.
التحضير:

صوص البرتقال:

بشر برتقال
عصير برتقال
لون طعام برتقالى
شرائح برتقال


طريقة التحضير


* إضربى السكر مع البيض فى العجان
* أضيفى البيكينج بودر والدقيق والفانيليا
* أضيفى بشر البرتقال وأضيفى الزيت للخليط
* إدهنى العجينة بالزبدة ورشيها بالدقيق وصبى الخليط فى الصينية
* ضعى الصينية فى الفرن على درجة حرارة 180 إلى أن تنضج
* بعد أن تبرد الكيكة زينيها بشرائح البرتقال وسيرب البرتقال والسكر ولون الطعام البرتقالى

طريقة تحضير صوص البرتقال:

* ضعى السكر على النار وأضيفى عصير البرتقال ولون الطعام الصحي البرتقالي.
* قطعى البرتقال شرائح وحلقات وضعيها فى السيرب وزينى بها الكيكة.

طريقة تحضير كيكة الچيلي بالفراولة

طريقة عمل كيكة الشيكولاتة والقهوة للشيف شربيني

كيك البرتقال للشيف سالي فؤاد 

المقادير:
كوبان من الدقيق
ملعقتان كبيرتان من الزبد
كوب سكر سنترفيش
كوب زبادي
4 بيضات– فانيليا
باكو بيكينج بودر- ذرة ملح
كوب سكر سنترفيش
كوب ماء
عصير نصف ليمونة
فانيليا

طريقة التحضير:
يجهز الشراب السكري يرفع السكر مع الماء على النار حتى يذوب السكر تمامًا ويترك المقدار على النار حتى يعقد قليلًا
تضاف الفانيليا ويرفع المقدار من فوق النار ويترك حتى يبرد ويخفق السكر مع الزبد حتى ينعم المقدار.
فى وعاء آخر يخفق البيض مع الفانيليا ويضاف إلى خليط السكر والزبد مع الاستمرار في الخفق حتى يتجانس الخليط
يضاف الزبادي والدقيق وتقلب المقادير بملعقة وتصب العجينة في صينية مدهونة بالزبد وتخبز في فرن متوسط الحرارة حتى يتم النضج وتسقى الكيكة فور خروجها من الفرن بالشراب السكري ثم تقلب وتقدم. الزبد والسكر جيدا ثم يضرب البيض وتبشر البرتقالة جيدا وتضاف للزبد والسكر ويضاف الدقيق والبيكنج بودر على الخليط ويمزج جيدا.
تفرغ محتويات الخليط في صينية مدهونة بقليل من الزبد وملعقة دقيق ثم توضع في الفرن لمدة 40 : 50 دقيقة حتى تمام النضج ثم تخرج من الفرن وتترك حتى تبرد ثم تقطع وتزين بحلقات البرتقال.
 

كيك كيك البرتقال كيك البرتقال السريع

موضوعات متعلقة

من أمريكا.. طريقة عمل كيك الشوكولاته الداكنة بالبريتزل

ترشيحاتنا

وصف شروق الشمس.. معجزات لا تعرفها أخبر عنها القرآن

نجم السودان يتحدث لـ"صدى البلد" عن مواجهة الفراعنة وحلم اللعب للدوري المصري|حوار

بعد ظهور المتحور الجديد.. قائمة أكثر البلدان تضررا من كورونا

أخبار التكنولوجيا| بريطانيا تطلب من فيسبوك بيع منصة Giphy لهذا السبب.. تسريبات تكشف سعر ومواصفات وحش ريلمي Realme GT 2 Pro

محمود عبد المغني :أتأنى في اختيار الأعمال..وكنت أتمنى العمل مع الأسطورة محمود عبد العزيز..فيديو

بعد غيابه لسنوات.. الأزهر يستعين بالدكتور أحمد كريمة في لجان الفتوى

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

زوجي يجبرني على مشاهدة أفلام ثقافية فماذا أفعل؟.. رد قوي من مبروك عطية| فيديو

بعد ظهور المتحور الجديد.. قائمة أكثر البلدان تضررا من كورونا

الأهلي: منصب العامري فاروق سيجمد.. وندرس بديل حسام غالي

أسرح فى الصلاة لدرجة أني أنسى ماذا قرأت.. فما الحل؟.. الإفتاء تجيب

عيار 24 يسجل 902 جنيه.. أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم الأربعاء

غلق المحال وتأجيل سداد مقابل خدمات.. تفاصيل قانون مواجهة الأوبئة والجوائح الصحية

منع المواطنين غير المطعمين بلقاح كورونا من دخول المنشآت الحكومية

درجة الحرارة تصل إلى الصفر.. هل بدأت موجة الطقس الأسوأ في التاريخ؟

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حكاية سهرة.. في الذكرى 56 لرحيله.. كيف قتلت نجاة كامل الشناوي؟

بنوا الأهرامات وأقاموا منتجعات تطل على أجمل الشواطئ.. رائد فضاء روسي يتغزل في مصر بصور من الفضاء

أبطال البروفيسور على السجادة الحمراء للعرض الخاص بالموسم الأخير.. صور

آسر ياسين وساويرس.. نجوم الفن والمجتمع يحضرون عرض فيلم أبو صدام

فيديو

إرضاءً للنقابة.. عمر كمال يغيّر كلمات أشهر أغانيه | فيديوجراف

فيديو جراف.. سر خسارة زوجة محمد صلاح وزنها بدون عمليات

6قرارات تطبق غدا بسبب لقاح كورونا.. الحرمان من خدمات التموين والمياه والكهرباء

بسبب محمد صلاح.. جماهير ليفربول تنقلب على الكرة الذهبية.. فيديو

المزيد

ساحة رأي

د. لميس عبد القادر تكتب: لغز الحضارة المصرية القديمة

د.علاء الشال يكتب: ميتا .. أهلا بك في العالم الافتراضي

هدى عامر تكتب: منبر شبابي أمام صناع القرار بالعالم

د. غادة جابر تكتب: صحوة إنسانية

كريمة أبو العينين تكتب:ع المعاش

هويدا دويدار تكتب: «التعدد .. مسئولية»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

صدى البلد

عبد الرازق توفيق يكتب: «إيديكس 2021».. رسائل القوة والسلام

ريهام مازن

طريق الكباش.. لمن يهمه الأمر!

د. محمد مبروك

ويبقى الأثر

د.هادي التونسي

سيوة هدية الصحراء

إبراهيم شعبان

طريق الكباش .. رسالة حضارية للعالم

د. ماريان جرجس

حكاية شروق

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى "8 ״

نهال علام

طريق الكباش ومليار مشاهد حول العالم

اﻟﻤﺰﻳﺪ