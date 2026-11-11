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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

مدحت العدل يتوج بجائزة الهرم الذهبي لإنجاز العمر في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي

مدحت العدل
مدحت العدل
أوركيد سامي

شهدت فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، منح السيناريست والمنتج   مدحت العدل "جائزة الهرم الذهبي لإنجاز العمر"، تقديراً لمشواره الفني الحافل وإسهاماته البارزة التي تركت بصمات خالدة في وجدان الجمهور المصري والعربي عبر السينما والدراما والمسرح الغنائي.

وأعرب مدحت العدل عن فخره العميق بهذا التكريم، بقوله “تكريمي بجائزة الهرم الذهبي من مهرجان عريق بحجم مهرجان القاهرة السينمائي الدولي هو وسام على صدري ومحطة لا تُنسى في رحلتي الفنية. أتوجه بخالص الشكر لإدارة المهرجان وللكل القائمين عليه على هذه اللفتة الطيبة التي تمنح الفنان طاقة متجددة للعطاء، وأهدي هذا التكريم لكل جمهور ذواق لطالما رافقنا ودعم مسيرتنا.”

وجاء هذا التكريم تتويجاً لرحلة إبداعية امتدت لعقود، قدّم خلالها العدل نصوصاً سينمائية غيرت شكل شباك التذاكر وفتحت الباب لموجة الشباب، بدءاً من علاماته الفارقة مثل "صعيدي في الجامعة الأمريكية" و"همام في أمستردام" وصولاً إلى أعماله الدرامية المؤثرة، وتتويجاً لنجاحاته المسرحية الأخيرة في استعادة سيرة رموز الزمن الجميل بمسرحية "أم كلثوم..دايبين في صوت الست".

يُذكر أن هذا التكريم جاء متزامناً مع مواصلة العدل لخطواته المجددة في المسرح الغنائي، من خلال التحضير لمشروعه المسرحي الجديد عن سيرة العندليب الأسمر عبد الحليم حافظ

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