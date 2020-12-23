طريقة عمل كيكة البرتقال بالخلاط .. بوصفات سهلة

المقادير

1 برتقالة كبيرة (مقطعة إلى أرباع ونصفها مرة أخرى)

1 كوب سكر

1 كوب زيت

3 بيضات

2 كوب دقيق لجميع الأغراض

1 ملعقة كبيرة بيكنج بودر

طريقة تحضير كيكة البرتقال الهشة

ينخل الدقيق والبيكنج باودر معًا.

نضيف المزيج المخلوط إلى الدقيق ونخلطهم جيدًا.

يُسكب المزيج في وعاء مدهون.

تُخبز في فرن محمّى على حرارة 150 درجة مئوية لمدة 40 دقيقة.

كيكة البرتقال بالخلاط بدون بيض

اتركي الكيك يبرد على رف سلكي لمدة 10-15 دقيقة قبل إزالته من القالب.

اتركي الكيك يبرد على رف سلكي لمدة 10-15 دقيقة قبل إزالته من القالب.

أضف نصف خليط الدقيق الجاف. ثم أضيفي خليط المكونات الرطبة في ثلاث إضافات ، كشط وعاء الخلط بملعقة ، وقلب الخليط عدة مرات للتأكد من دمج جميع المكونات

أضف نصف خليط الدقيق الجاف. ثم أضيفي خليط المكونات الرطبة في ثلاث إضافات ، كشط وعاء الخلط بملعقة ، وقلب الخليط عدة مرات للتأكد من دمج جميع المكونات

اخلطي المكونات الجافة: الدقيق ، صودا الخبز ، البيكنج بودر ، الملح.

اخلطي المكونات الجافة: الدقيق ، صودا الخبز ، البيكنج بودر ، الملح.

كيكة البرتقال الفلسطينية

المكونات

2 كوب دقيق

1 1/2 ملعقة صغيرة صودا الخبز

1/4 ملعقة صغيرة ملح

3 بيضات منفصلة

1 1/2 كوب السكر

3/4 كوب زيت

3 ملاعق كبيرة زبادي

برش وعصير 2 برتقالة





طريقة تحضير كيكة البرتقال الفلسطينية

1. سخني الفرن إلى 350 درجة فهرنهايت ، ودهن صينية الكيك بالطحين .





2. في وعاء متوسط ​​، اخلطي المكونات الجافة: الدقيق ، صودا الخبز ، الملح واتركيها جانبًا.





3. في وعاء آخر ، اخلطي المكون الرطب: صفار البيض ، (ضعي بياض البيض في وعاء منفصل) ، الزيت والسكر، ثم أضيفي الزبادي وبرش البرتقال وعصير البرتقال (المصفى) والبراندي.





4. اصنع حفرة في وسط المكونات الجافة وأضف المكونات الرطبة، وقلب حتى تصبح ناعمة.





5. في وعاء آخر ، اخفقي بياض البيض حتى يتشكل القمم، وضعة في خليط الكيك.





6. اسكبي الخليط في قالب الكيك واخبزيه لمدة 40-45 دقيقة (9x13 صينية) أو 45-50 دقيقة، عندما يكون لونها بنيًا ذهبيًا ورائحته ، ويتم إدخال عود أسنان بالقرب من المركز ويخرج نظيفًا ، أو مع فتات الخبز ، تكون الكعكة قد نضجت.





7. انتظري خمس دقائق ، ثم باستخدام الملعقة أو السكين ، قومي بفك حواف الكعكة برفق وقلبها.





8. قدمها كما هي ، أو رشها بالسكر البودرة.





طريقة الكيك بالزيت

مكونات

½ كوب زيت

1 كوب سكر

3 بيضات

1 كوب دقيق

2 ملاعق صغيرة بيكنج بودر

نصف ملعقة صغيرة ملح

نكهة برتقالة واحدة

عصير البرتقال الطازج، تقريبًا عصير 3 برتقالات نصف كوب منالطازج، تقريبًا عصير 3 برتقالات

ربع كوب عصير برتقال طازج (مصفى)

3 ملاعق كبيرة سكر

1 ملعقة كبيرة قشر برتقال





تعليمات

سخني الفرن إلى 350 درجة ودهني مقلاة





نخل المكونات الجافة في وعاء متوسط ​​الحجم.





اخرجي وعاء خلط كبير واخفقي الزيت والسكر والقشر معًا حتى تمتزج.





يضاف البيض واحدا تلو الآخر ويخفق جيدا بعد كل إضافة.





ثم قم بالتبديل بين إضافة الدقيق والعصير على ثلاث دفعات حتى تمتزج.





تصب في المقلاة المعدة وتخبز لمدة 35-50 دقيقة حسب المقلاة التي تستخدمها.





اتركها تبرد لمدة عشر دقائق ثم اقلبها على طبق كيك واسكب التزجيج عليها بينما لا تزال الكعكة دافئة















