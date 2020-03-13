طريقة عمل كيك البرتقال

إذا كنتي تحاولين تقديم أكلات مختلفة يمكنك أن تتعرفي علي طريقة عمل الكيك بالبرتقال.





المقادير

2 كوب دقيق أبيض

1 كوب عصير برتقال

1 كوب سكر أبيض

4 بيضات

3 ملاعق كبيرة زبدة، او كوب زيت ذرة

1 ملعقة كبيرة بايكنغ باودر

1 ملعقة كبيرة برش قشرة برتقال

1 ملعقة صغيرة فانيلا

طريقة تحضير كيك البرتقال

1- يتم تحضير الكيك فى 30 دقيقة

2- قومى بتسخن الفرن علي درجة حرارة 180 درجة ، قبل ادخال العجيب بوقت كافى ، حتى تشعرى أن الفرن بالفعل دافئ .

3- تدهن صينية بالزبدة وترش بقليل من الدقيق ثم تترك جانبًا.

4- قومى بنخل الدقيق جيدا قبل إضافته إلى الخليط

5- إضيفى إليه البيكنج بودر مع والفانيليا ويترك جانبًا.

6- اخفقى البيض والسكر بالمضرب الكهربائي جيدا بسرعة متوسطة إلى أن يصبح فاتح اللون .

7- إضيفى الزيت أو الزبدة حسب الرغبة على الخليط واكملى الخفق .



8- قومى بعصر كوب برتقال ، إضيفى عصير البرتقال وأيضا قشر البرتقال ويخفق قليلًا.

9- يضاف الدقيق ويخفق قليلًا حتى يصبح متماسك

10- يوضع الخليط في الصينية.

11- اختبرى الفرن قبل ادخال الخليط به

12- تدخل الصينية إلى الفرن لمدة 15 دقيقة ثم تخفف النار الى 140 درجة،

13-تترك حتي تمام النضج حسب نوع الفرن ثم يحمر الوجه بواسطة الشواية.

14- تخرج الصينية من الفرن وتترك لتبرد ثم تقطع وتقدم.