اقتصاد الإمارات| المصرف المركزي: عرض النقد يرتفع لـ686 مليار درهم في نوفمبر الماضي

أعلن المصرف المـــركزي بالإمارات، أن عرض النقد ارتفع بنسبة 2.1% من 671.6 مليار درهم في نهاية شهر أكتوبر 2021 إلى 686.0 مليار درهم في نهاية شهر نوفمبر2021 .

وأشار المصرف في تقرير نقلته وكالة الأنباء الإماراتية " وام"، إلى ارتفاع عرض النقـدعرض النقد بنسبة 1.3% من 1498.3 مليار درهم في نهاية شهر أكتوبر 2021 إلى 1517.1 مليار درهم في نهاية شهر نوفمبر2021 .

ولفت إلى أن عرض النقد ارتفع أيضا بنسبة 0.6% من 1819.6 مليار درهم في نهاية شهر أكتوبر 2021 إلى 1830.1 مليار درهم في نهاية شهر نوفمبر2021 .

ويعزى الارتفاع في عرض النقد لزيادة بمقدار 0.6 مليار درهم في النقد المتداول في النقد المتداول خارج البنوك وزيادة بمقدار 13.8 مليار درهم في الودائع النقدية.

ويعود الارتفاع في عرض النق إلى ارتفاع وزيادة بمقدار 4.4 مليار درهم في الودائع شبة النقدية رغم من انخفاض الودائع الحكومة بمقدار 8.3 مليار درهم.

ويشمل "ن1" النقد المتداول خارج البنوك + الودائع النقدية /الحسابات الجارية والحسابات تحت الطلب لدى البنوك/، فيما يعرف "ن2" بأنه يشمل ن1 + الودائع شبه النقدية /الودائع لأجل والودائع الادخارية للمقيمين بالدرهم، وودائع المقيمين بالعملات الأجنبية/، وأما "ن3 " فيشمل ن2 + ودائع الحكومة لدى البنوك العاملة في دولة الإمارات العربية المتحدة، وكذلك لدى المصرف المركزي.

وأشار بيان المصرف المركزي إلى ارتفاع القاعدة النقدية بنسبة 1.5% وذلك من 455.1 مليار درهم في نهاية أكتوبر 2021 إلى 461.7 مليار درهم في نهاية نوفمبر2021 .

جاء ذلك نتيجة لارتفاع بنسبة 2.6% و9.8% في النقد المصدر وفي شهادات الإيداع والأذونات النقدية بينما انخفض حساب الاحتياطي والحسابات الجارية والإيداعات لليلة واحدة للبنوك والمؤسسات المالية الأخرى بنسبة 5.4% و8.1% على التوالي.

كما ارتفع إجمالي الأصول المصرفية بنسبة 0.8% من 3271.2 مليار درهم في نهاية شهر أكتوبر 2021 إلى 3295.8 مليار درهم في نهاية شهر نوفمبر2021، وكذلك ارتفع إجمالي الائتمان المصرفي بنسبة 1.4% من 1763.0 مليار درهم في نهاية شهر أكتوبر 2021 إلى 1788.3 مليار درهم في نهاية شهر نوفمبر2021 وذلك نتيجة ارتفاع بنسبة 1.7% في الائتمان المحلي مقابل انخفاض بنسبة 1.4% في الائتمان الأجنبي.

وتعزى الزيادة في الائتمان المحلي إلى ارتفاع بنسبة 8.5% و0.9% و4.0% في الائتمان الممنوح للقطاع العام /الجهات ذات الصلة بالحكومة/ والائتمان الممنوح للقطاع الخاص والائتمان الممنوح المؤسسات المالية غير المصرفية على التوالي بينما انخفض الائتمان الممنوح للقطاع الحكومي بنسبة 0.6%.

وانخفض إجمالي الودائع المصرفية بنسبة 0.03 % من 1967.3 مليار درهم في نهاية أكتوبر 2021 إلى 1966.8 مليار درهم في نهاية شهر نوفمبر2021 نتيجة تراجع بنسبة 3.9% في ودائع غير المقيمين مقابل ارتفاع بنسبة 0.5% في ودائع المقيمين.

وارتفعت ودائع المقيمين نتيجة زيادة بنسبة 0.7% و0.9% و2.5% في ودائع القطاع العام /الجهات ذات الصلة بالحكومة/ وودائع القطاع الخاص وفي ودائع المؤسسات المالية غير المصرفية على التوالي، مقابل انخفاض بنسبة 1.5% في ودائع القطاع الحكومي