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رئيس التحرير
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رياضة

قبل ساعات من انطلاقها.. الذكاء الاصطناعي يحسم بطل النسخة 33 من أمم إفريقيا

صدى البلد

ساعات قليلة تفصلنا عن الحدث الأهم في القارة السمراء وهو انطلاق  بطولة كأس أمم إفريقيا  اللقب الأغلى والأهم بالقارة السمراء في نسخته الـ 33 وتستضيف البطولة الكاميرون فى الفترة من 9 يناير حتى6 فبراير 2022 .

كأس الأمم الإفريقية هي بطولة ينتظرها جميع متابعي الكرة حول العالم، نظرا للقيمة الكبيرة التي يتمتع بها العديد من النجوم الأفارقة الذين ينشطون في أكبر الأندية الأوروبية.

ويضم الاتحاد الإفريقي في عضويته 54 اتحادا محليا، وتحمل قائمة الشرف 14 منتخبا فقط تمكنوا من الفوز باللقب خلال 32 نسخة.

كشف الموقع البريطاني الشهير المختص بالإحصائيات والأرقام "أوبتا"، عن توقعاته بخصوص المنتخبات المرشحة للفوز بكأس أمم إفريقيا لكرة القدم، التي تنطلق اليوم الأحد، في الكاميرون.

واستند "أوبتا" في توقعاته وترشيحاته إلى حسابات قام بها وفق نموذج الذكاء الاصطناعي بالإحصائيات، واعتمد على أرقام المنتخبات وبعض الإحصائيات المرتبطة بمشوار كل منها ضمن بطولة القارة السمراء في الطريق إلى المباراة النهائية.

ونشر الموقع البريطاني الشهير "تغريدة" عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر"، إحصائية تتضمن حظوظ المنتخبات المرشحة للفوز بكأس أمم إفريقيا، وتصدر منتخب نيجيريا القائمة بنسبة 14.79%، وتلاه منتخب المغرب في المرتبة الثانية بنسبة 14.77%، ومن ثم المنتخب المصري في المركز الثالث بنسبة 12.93%.

بينما حل المنتخب الجزائري، حامل اللقب، حسب تصنيف الذكاء الاصطناعي في المركز السادس بنسبة 8.15%، في المائة، ووصيفه في النسخة الماضية منتخب السنغال في المرتبة الرابعة بنسبة 12.23%.

وفي ما يلي توقعات "أوبتا" للإحصائيات والأرقام، حول حظوظ المنتخبات في الفوز بكاس إفريقيا، في الكاميرون:

منتخب نيجيريا (14.79%)

منتخب المغرب (14.77%)

منتخب مصر (12.93%)

منتخب السنغال (12.23%)

منتخب كوت ديفوار "ساحل العاج" (8.27%)

منتخب الجزائر (8.15%)

منتخب تونس (7.88%)

منتخب غانا (7.31%)

منتخب مالي (3.26%)

منتخب الكاميرون (2.87%).

كأس الأمم الافريقية أمم أفريقيا القارة السمراء أوبتا الذكاء الاصطناعي منتخب نيجيريا منتخب مصر

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