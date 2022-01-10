أسعار أعيرة الذهب في مستهل تعاملات اليوم الإثنين 10- 1- 2022

استقرت أسعار الذهب في مصر خلال ختام تعاملات اليوم الاثنين 10 يناير 2022 على مستوى الأعيرة الذهبية المختلفة وفقا لموقع gold price today.



وسجل أعلى سعر لـ جرام الذهب عيار 24 الأعلي قيمة وفئة بين أعيرة الذهب اليوم الاثنين نحو 899 جنيها.

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 22 خلال تعاملات اليوم الاثنين نحو 824 جنيها.



وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأشهر تداولا بين أعيرة الذهب اليوم الاثنين نحو 787 جنيها.



بينما وصل جرام الذهب عيار 18 الوسطي بين أعيرة الذهب اليوم الاثنين نحو 675 جنيها.



بلغ سعر جرام الذهب عيار 14 اليوم الاثنين نحو 525 جنيها.

بلغ سعر جرام الذهب عيار 12 اليوم الاثنين نحو 450 جنيها.

ووصل سعر الجنيه الذهب اليوم الاثنين نحو 6296 جنيها.

بلغ سعر كيلو الذهب اليوم الاثنين نحو 899.429 جنيه.

وسجل سعر الذهب عالميا نحو 1798 دولارا للأوقية.



أسعار المصنعية والدمغة

وتختلف أسعار الذهب في مصر بالمصنعية، من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وباختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر.



وتمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قلَّ القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.



وتعد أسعار الذهب اليوم فى مصر معلومة اقتصادية قيِّمة، خاصة للمقبلين على الزواج، فضلا عن المستثمرين؛ نظرا لارتباطه بالاقتصاد العالمي، وذلك في الوقت الذي تدهور فيه اقتصاد الكثير من الدول، وأصبح الذهب ملاذًا آمنًا للكثيرين سواء فى مصر أو بباقي الدول العربية