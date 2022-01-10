مباراة مصر ونيجيريا.. رابطة الأندية ترسل 300 مشجع لمؤازرة المنتخب

قررت رابطة الأندية المحترفة برئاسة أحمد دياب حجز طائرة إلي الكاميرون ذهابا وعودة لتقل على متنها 300 مشجع من جميع الأندية لمسانده منتخب مصر الوطني أمام نيجيريا.

ويواجه منتخب مصر الوطنى بقيادة البرتغالي كارلوس كيروش نظيره منتخب نيجيريا غدا الثلاثاء فى تمام الساعة السادسة مساء فى إفتتاحية مباريات المجموعة الرابعة من بطولة كأس أمم إفريقيا.

وانطلقت أمس الأحد منافسات بطولة كأس أمم إفريقيا في الكاميرون على أن تستمر حتى يوم ٦ فبراير المقبل بنسختها ال ٣٣ بمشاركة ٢٤ منتخبا.

ويشارك منتخب مصر الوطنى بقيادة البرتغالي كارلوس كيروش فى إطار منافسات المجموعة الرابعة رفقة منتخبات نيجيريا والسودان وغينيا بيساو.

ويأتي التشكيل المتوقع لمنتخب مصر الوطني أمام نظيره منتخب نيجيريا على النحو التالي:

محمد الشناوي فى حراسة المرمى واحمد أبوالفتوح وأحمد حجازى ومحمود حمدى الونش وأكرم توفيق فى خط الدفاع وعبدالله السعيد وحمدى فتحى ومحمد النني فى منتصف الميدان وفى خط الهجوم عمر مرموش ومصطفى محمد ومحمد صلاح.

وجاءت مواعيد مباريات المجموعة الرابعة والتى تضم مصر والسودان ونيجيريا وغينيا بيساو .. كما يلى

نيجيريا ضد مصر يوم 11 يناير في الساعة 6:00 مساءً بتوقت القاهرة.

غينيا بيساو ضد السودان يوم 11 يناير في الساعة 9:00 مساءً بتوقيت القاهرة.

نيجيريا ضد السودان يوم 15 يناير في الساعة 6:00 مساءً بتوقيت القاهرة.

غينيا بيساو ضد مصر يوم 15 يناير في الساعة 9:00 مساءً بتوقيت القاهرة.

غينيا بيساو ضد نيجيريا يوم 19 يناير في الساعة 9:00 مساءً بتوقيت القاهرة.

مصر ضد السودان يوم 19 يناير في الساعة 9:00 مساءً بتوقيت القاهرة.