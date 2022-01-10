أخبار الفن.. العثور على الأمريكي بوب ساجيت ميتا.. وسميرة محسن: مصر كانت نائمة فى العسل 20 سنة

نشر قسم الفن ، على مدار الساعات الماضية عدد من الأخبار المحلية والعالمية أبرزها الأتي:

تم العثور على الممثل والكوميديان بوب ساجيت ميتا في غرفة بفندق في أورلاندو بولاية فلوريدا الأمريكية وفقا لـ مكتب قائد شرطة مقاطعة أورانج على تويتر يوم الأحد.

وأضاف المكتب، أن المحققين لم يعثروا على أي علامات تدل على وجود جريمة أو تعاطي مخدرات.

من ناحية أخرى، نقلت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية عن مصادر مقربة من ساجيت القول إنه توفي أمس الأحد في فندق ريتز كارلتون في أورلاندو في فلوريدا، كما أكدت الشرطة الوفاة بعد فترة قصيرة.

وقالت الصحيفة، إن العاملين في الفندق عثروا على ساجيت في غرفته، وقد توافرت بضعة تفاصيل حول ملابسات وفاة ساجيت، على الرغم من أن المصادر ذكرت أنه تم الإعلان عن وفاته في غرفته الفندقية.

وحلت الفنانة القديرة الدكتورة سميرة محسن ضيفة على موقع “صدى البلد” فى ندوة تم تكريمها فيها عن مجمل أعمالها الفنية، والتى تجاوزت الـ 155 عملاً فنياً، ما بين التمثيل والإخراج والتأليف والإنتاج السينمائى.

بالإضافة إلى الدور العلمى الذى لعبته الدكتورة سميرة محسن كأستاذ بمعهد فنون مسرحية، حيث كانت سبباً فى تقديم وتدريب عشرات الفنانين المتواجدين على الساحة الفنية حالياً، مثل إلهام شاهين وماجد الكدوانى وأحمد حلمى وخالد النبوى وغيرهم.

وكشفت سميرة محسن ، عن رائيها فى الهجوم الذى تعرضت له الفنانة إلهام شاهين مؤخراً بعد الإعلان عن استعدادها لإعادة تقديم مسرحية “ المؤمس الفاضلة ”،حيث اكدت ان هذا الامر يعود الى ان مصر ما قبل 25 يناير لعام 2011 ، شهدت تراجعاً فى التعليم والثقافة.

حرصت النجمة الأسبانية إيتزيار إيتونو، صاحبة شخصية راكيل في المسلسل الإسباني الشهير la casa de papel، على حضور إنطلاق النسخة الرابعة من منتدى شباب العالم بـ مدينة شرم الشيخ، والذى يستمر إلى 13 يناير 2022 المقبل .

ونرصد فى السطور التالية أبرز المعلومات عن إيتزيار إيتونو:

درست إيتزيار إيتونو التمثيل وبدأت مشوارها الفني في عام 1993.

قدمت أول أفلامها في عام 1997 بعنوان "Agur Olentzero".

اشتهرت بدور محققة الشرطة بشخصية "راكيل" في المسلسل الإسباني الشهير La casa de papel وقدمت أيضًا دور الشرطية في مسلسل "جيونكالي".

قدمت أكثر من 25 عملًا فنيًا بين مسلسلات وأفلام خلال مشوارها الفني.

ترشحت للفوز بجائزة الأوسكار في عام 2014 بعد مشاركتها في فيلم يحمل اسم "flower".

زارت مصر مرة واحدة في عام 1995.

حرص عدد من نجوم الفن على المشاركة فى النسحة الرابعة من منتدى شباب العالم ،الذى انطلق منذ دقائق بمدينة “شرم الشيخ”، ومن أبرز الحضور الفنانان طارق الإبياري وأمير المصري.

منذ قليل الرئيس عبد الفتاح السيسي، و السيدة قرينته انتصار السيسي، لـ مقر انعقاد منتدى شباب العالم فى نسخته الرابعة.

وتزينت مدينة السلام (شرم الشيخ)، بـ محافظة جنوب سيناء لاستقبال ضيوف مصر المشاركين في الحدث الأهم والأبرز والذي يعد منصة للتواصل بين شباب العالم وهو "منتدى شباب العالم"، حيث أنهت إدارة المنتدى كافة الاستعدادات والأمور التنظيمية الخاصة وزين شعار لوجو المنتدى شوارع المدينة و طائرات مصر للطيران التي تنقل الوفود المشاركة في المنتدى من جميع أنحاء العالم.

صدمة كبية وقعت على الوسط الإعلامى بخبر رحيل الإعلامى وائل الإبراشى مساء أمس،ولم يتمالك عدد كبير من الإعلامين دموعهم أثناء استقبالهم خبر الوفاة عى الهواء مباشرة وكان من أبرزهم ..

الإعلامية لبنى عسل ومصطفى شردي

لم يتمالك الإعلامي محمد مصطفى شردي ولبنى عسل، نفسيهما، أثناء الحديث عن وائل الإبراشي، والذى توفي أمس متأثر بمضاعفات فيروس كورونا.

وخلال تقديم برنامج الحياة اليوم، المذاع عبر قناة الحياة، اليوم الأحد، أعلنت الإعلامية الخبر الحزين بوفاة الإعلامي وائل الإبراشي

وأثناء الحديث عن الإعلامي الراحل، طلب محمد مصطفى شردي، من لبنى عسل، الخروج لفاصل بعد تأثرهما بالخبر، قائلا: "طلعونا فاصل مش هنعرف نكمل".