خلود زهران تنعي الإبراشي باكية: كان دائمًا يشجع الشباب.. هتوحشنا جدًا

نعت الإعلامية خلود زهران، الإعلامي الراحل وائل الإبراشي، الذي وافته المنية أمس الأحد، بعد معاناة مع المرض.



بكت "زهران" متأثرة خلال تقديمها حلقة اليوم الأحد من برنامج "خبر اليوم" الذي تقدمه على قناة "ON"، وقالت إنها كانت دائمًا على تواصل مع الإعلامي الراحل وكان دائمًا يقول لها "أنا بقيت أحسن وهرجع مرة تاني لجمهوري والبرنامج وحشني الشغل".



تابعت: كان لدينا أمل أن يعود ويُنير مرة أخرى المكانة التي كان فيها، مستذكرة قبل عامين حين كانت معه لتغطية منتدى شباب العالم، وقال لها إن هذا المنتدى من أهم الأحداث التي تحدث للشباب، مضيفة: "كان دائمًا بيقول (يا خلود أبدأي إنتي البرنامج) وكنت أرد (إزاي يا أستاذ وائل مينفعش)، ليرد عليها (لازم دايمًا نشجع الشباب ونكون واقفين جنبهم ومعاهم)".



أضافت الإعلامية: "ربنا يرحمك، هتوحشنا، صدمة وموضوع مؤلم وكلنا هنرحل وتبقى دائمًا السيرة الطيبة، والأستاذ وائل اسم كبير في منظومة الإعلام المصري وهو محقق من طراز فريد وكاتب من العيار الثقيل وكان دايمًا نصيحته ليا (الواحد مهما كبر لازم يشتغل على نفسه) وكان دايمًا مجتهد وبيذاكر ومطلع وبيقول إن الصحف الورقية لازم تكون معاكي واقرأي منها".

ختمت خلود زهران بالقول: هتوحشنا جدًا، البقاء لله".

