اللهم اسكنه فسيح جناته .. إياد نصار ينعي وائل الإبراشي

حرص الفنان إياد نصار، على نعي الإعلامي وائل الإبراشي الذي رحل عن عالمنا في الساعات القليلة الماضية.

كتب إياد نصار، من خلال حسابه الرسمي على “الانستجرام” :"البقاء لله، الأستاذ وائل الإبراشى فى ذمة الله.. اللهم اسكنه فسيح جناته. وخالص عزائى لأهله واللهم اجعل الصبر فى قلوبهم".

وأصيب الإعلامى وائل الإبراشى نهاية العام قبل الماضى بفيروس كورونا، لكن مضاعفات الإصابة بالفيروس استمرت معه منذ ذلك الوقت وحتى الآن، وأبعدته عن الشاشة، ثم عاد الإبراشى لاستكمال علاجه فى المنزل فى شهر مارس الماضى بعد استقرار حالته بالمستشفى عقب 3 أشهر من العلاج، ومن وقتها وهو يواصل علاجه.

يذكر أن قال الفنان إياد نصار، إنه يهتم بانتقادات الجمهور على منصات التواصل الاجتماعي ويأخذ بعضها في الاعتبار.



وتابع إياد نصار، خلال برنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة “ ON قائلاً:” حدثت صحوة روحانية خلال فترة جائحة كورونا، حيث شعر أنه بحاجة الى التركيز على البيت وعمل ذكريات مع أولاده، قائلا "لأنهم لما يكبروا مش هيقولوا بابا كان بيصور كذا ومشغول".

أبناء إياد نصار

وأكمل إياد نصار:"الفترة دي خلتني أفكر في الحياة بشكل مختلف ففي وقت اهتمامي بالفن الذي أحبه أيضاً أحافظ على دوري كأب وزوج ".

وأوضح إياد نصار قائلا:"عندى 3 من الأبناء إيثار 17 سنة تدرس سيكولوجي عشان تعالجني وآدم 13 سنة ونوح 7 سنين وهو مشروع ممثل".