محمد منير يودع وائل الإبراشي .. شاهد

ودع الفنان محمد منير ، الإعلامي وائل الإبراشي ، الذي وافته المنية مساء امس الأحد، عن عمر يناهر 58 عامًا.

وكتب محمد منير عبر حسابة بموقع تويتر “ وائل .. وداعاً الصديق العزيز ”.



وتوفي الإعلامي وائل الإبراشي، مساء امس الأحد؛ بعد صراع طويل مع المرض على أثر تداعيات إصابته بفيروس كورونا المستجد.

وكتب نجل شقيقه عبر حسابه: عمي الإعلامي وائل الإبراشي في ذمة الله أرجو الدعاء له بالرحمة والمغفرة".

وتقام غدا جنازة الإعلامي وائل الإبراشي بعد صلاة الظهر من مسجد شربين الكبير بالمنصورة.

آخر كلمات وائل الابراشي

كان الإعلامي الراحل وائل الإبراشيحرص قبل وفاته بأربع ساعات على نعي الراحلة تهاني الجبالي وذلك عبر صفحته علي موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك .

وكتب وائل الإبراشي عبر صفحته:" انا لله وانا اليه راجعون ،توفيت منذ قليل المستشارة تهاني الجبالي".