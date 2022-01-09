خالص عزائي.. عمرو دياب ينعى الإعلامي وائل الإبراشي .. شاهد

نعى الفنان عمرو دياب، الإعلامي وائل الإبراشي، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”.

وكتب عمرو دياب: “خالص عزائي في وفاة الاعلامي الكبير وائل الابراشي، رحمه الله وألهم العائلة الصبر والسلوان”.

وتوفي الليلة الإعلامي وائل الإبراشي، بعد صراع طويل مع المرض .

وكتب نجل شقيقه عبر حسابه "توفي عمي الإعلامي وائل الإبراشي في ذمة الله أرجو الدعاء له بالرحمة والمغفرة له".

آخر ما قاله الإبراشي

ويرصد “صدى البلد”، في السطور التالية، ماذا قال الإعلامي في آخر لقاء تلفزيوني له قبل اكتشافه إصابته بفروس كورونا المستجد.

وظهر الإبراشي خلال آخر لقاء له أثناء تقديم برنامج التاسعة، المذاع عبر الأولي المصرية، وتحدث عن الفنانين الذين أصيبوا بكورونا بعد عودتهم من مهرجان الجونة العام الماضي قائلا " وصل عدد المصابين إلي 9 أفراد ".

وقد حذر وائل الإبراشي سابقا من التهاون في الإجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا قائلا “يجب أن نحترس جميعا.. فيروس كورونا لن يجمد الحياة وسيستمر معنا”.