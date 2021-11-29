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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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فيديوجراف.. عام على غيابه.. تفاصيل حالة الإعلامي وائل الإبراشي

وائل الإبراشي
وائل الإبراشي

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي خبرا عن وفاة الإعلامي وائل الإبراشي والذي مر على غيابه عن الشاشة عام كامل بسبب إصابته بفيروس كورونا المستجد والتي أثرت على حالته الصحية خلال الأشهر الماضية .

الحالة الصحية للإعلامي وائل الابراشي 

علم “صدى البلد” من مصدر مقرب من الإعلامي وائل الإبراشي، أن الأخبار المتداولة حول وفاة الإعلامي  غير صحيحة، مؤكدا أن الإبراشي منزعج تماما من هذه الشائعات وهو بحالة جيدة حاليا.

وكان قد كشف في وقت سابق  الدكتور عوض تاج الدين، مستشار الرئيس للشئون الصحية، آخر تطورات الحالة الصحية للإعلامي وائل الإبراشي.


وقال "تاج الدين"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء دي إم سي"، المُذاع عبر فضائية "دي إم سي"، إن الإعلامي وائل الإبراشي يتلقى علاجه بعد تعافيه من فيروس كورونا معقبا: "هناك متابعة له حتى يمن الله عليه بالشفاء".

 

وأشار الدكتور عوض تاج الدين، مستشار الرئيس للشئون الصحية، إلى أن العلاج يتوقف على تطورات الحالة والاستجابة للعلاج، موضحا أنه لا يمكن تحديد مدة معينة للعلاج، متابعا: "ندعو الله أن يمن عليه بالشفاء العاجل".

 

ونستعرض المزيد من التفاصيل حول الحالةالصحية للاعلامي وائل الابراشي من خلال الفيديوجراف التالي.

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