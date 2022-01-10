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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

موعد ومكان عزاء الراحل وائل الإبراشي

الإبراشى
الإبراشى

أعلنت أسرة الإعلامى وائل الإبراشى، إقامة عزاء الراحل بمسجد الشربينى بالدقهلية مساء اليوم الاثنين.

وسادت تسود حالة من الحزن بين أهالى مدينة شربين بمحافظة الدقهلية، عقب علمهم بخبر وفاة الإعلامي وائل الإبراشى ابن مدينة شربين والذي توفي أمس الأحد عن عمر يناهز الـ ٥٨ عاما متأثرا بإصابته بفيروس كورونا.

ومن المقرر أن يشييع جثمانه بعد صلاة الظهر اليوم الإثنين من مسجد الشربينى أبو أحمد بمدينة شربين، ثم يوارى جثمانه بمقابر العائلة في مدينة شربين، بحضور العديد من محبيه .

وكان الإعلامي وائل الابراشي قد توفى أمس الأحد عن عمر يناهز ال  ٥٨ عاما متأثراً بتداعيات إصابته بفيروس كورونا وكتب حسن الإبراشي، ابن شقيق الإعلامي الكبير، ناعيًا إياه، وقال نصًا “إنا لله وإنا إليه راجعون، البقاء والدوام لله، عمي الإعلامي وائل الإبراشي في ذمة الله، أرجو الدعاء له بالرحمة والمغفرة”.

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وولد وائل الإبراشي يوم 26 أكتوبر 1963 في مدينة شربين بمحافظة الدقهلية.

وعمل صحفياً بجريدة روز اليوسف وقدم العديد من البرامج التلفزيونية كان أشهرها “العاشرة مساءً” و”الحقيقة” على قناة دريم ٢ ثم قبل اصابته برنامج ” التاسعة ” عقب نشرة التاسعة الإخبارية على القناة الأولى المصرية التابعة للهيئة الوطنية للإعلام.

الإبراشي وائل الإبراشى الدقهلية مسجد الشربينى محافظة الدقهلية

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