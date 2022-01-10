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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

التعادل السلبي يحسم الشوط الأول من مواجهة السنغال وزيمبابوي بأمم إفريقيا

السنغال ضد زيمبابوي
السنغال ضد زيمبابوي

حسم التعادل السلبي الشوط الأول من مواجهة، منتخب السنغال في مباراته الأولى في المجموعة الثانية من دور المجموعات ببطولة كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم، المقامة في الكاميرون، ضد نظيره الزيمبابوي، على ملعب كويكونج في بافوسام.

ويأمل منتخب السنغال بقيادة نجم ليفربول، في تحقيق نتيجة مختلفة في الكاميرون، لكن يتعين عليهم أولاً أن يتخطوا زيمبابوي في مباراتهم الافتتاحية.

وتعد حظوظ منتخب السنغال، هي الأوفر لتخطي عقبة منتخب زيمبابوي، رغم إصابات كورونا التي ضربت أبرز اللاعبين.

وتلقى المنتخب السنغالي ضربة قوية قبل البطولة، بعد تعرض عدد من نجومه للإصابة بفيروس كورونا، حيث أصيب كل من إداورد ميندي، حارس مرمى تشيلسي الإنجليزي، خاليدو كوليبالي مدافع نابولي الإيطالي، وفامارا ديديو لاعب ألانيا سبور التركي، بفيروس كورونا.

وعين نورمان مابيزا مدرب زيمبابوي تشكيلة منتخب ضعيفة بشدة وغابت عن العديد من اللاعبين الأساسيين.

كانت خيارات مابيزا محدودة للغاية بعد اعتزال نجم جنوب أفريقيا خاما بيليات ، وغياب تنداي داريكوا وإصابة المارشال مونيتسي ، مارفيلوس ناكامبا والمدافع برندان جالواي الذي كان من المتوقع أن يشكل العمود الفقري للفريق في كأس الأمم الأفريقية.

تشكيل السنغال:

"سيني ديينج، عبده ديالو، بابا سيسيه، إبراهيما مباي، فودي بالو-توري، شيخو كوياتي، إدريسا جاي، بونا سار، كيتا بالدي، ساديو ماني، بولاي ديا".

تشكيل زيمبابوي:

"بيتروس مهاري، تاكودزوا شيمويموي، أونيسمور بهاسيرا، تينج هاديبي، جيرالد تاكوارا، كيلفن مادزونجوي، إسماعيل وادي، نوليدج موسونا، برينس دوبي، كونداي بينيو، بروس كانجوا".

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