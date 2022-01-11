الإعلامية شيماء السباعي: ابني عملي بلوك.. وطردوني خارج التصوير بسببه

حلت الإعلامية شيماء السباعي ضيفة علي موقع صدي البلد في ندوة تم تكريمها فيها عن مشوارها الإعلامي، حيث كشفت العديد من التفاصيل حول مسيرتها.

وتحدثت الإعلامية شيماء السباعي عن مفاجأة جديدة تحضر لها هذا العام 2022، وسيتم الإعلان عن تفاصيلها خلال الأيام المقبلة.

وروت شيماء السباعي خلال الندوة تجربتها في برنامج 3 ستات الذى عرض على قناة صدي البلد وحقق نجاحآ كبيرا، بالإضافة إلى رأيها في البرامج النسائية المنتشرة علي الفضائيات خلال الفترة الراهنة.

وسردت شيماء السباعي، ذكرياتها في تقديم البرامج، واستعداداتها كمذيعة بعد عملها صحفية في عدد من المؤسسات الصحفية سواء القومية أو الخاصة.

وكشف الإعلامية شيماء السباعي عن تفاصيل علاقتها بابنها الوحيد والمواقف الطريقة التى جمعت بينهم ، حيث أكدت أنه قام بعمل بلوك لها على موقع التواصل الاجتماعى بسبب تعليقاتها عبر صفحته الشخصية على الفيسبوك، وهى التعليقات التى تكتبها معظم الأمهات ، إلا أنه وجد أنها من الممكن أن تحرجه وسط أصدقاءه، لذا قام بتحذيرها فى البداية ثم اتخذ تلك الخطوة، والتى تراجع عنها مؤخراً.

وأضافت الإعلامية شيماء السباعي أن ابنها خاض تجربة تقديم البرامج الأون لاين، بعدما كان يزورها داخل مقر عملها فى أحد المواقع الإلكترونية الشهيرة، وحين شاهده رئيس مجلس الإدارة طلب أن يقوم بتقديم برنامج أون لاين عبر الموقع دون أن يعرف أنه ابني.

وتابعت شيماء السباعي أنها حضرت أول يوم تصوير للبرنامج، وكانت حريصة أن يخرج بأفضل شكل لذا قامت بإعطاء ملاحظات له ، وهو ما جعل مخرج البرنامج يطلب منها مغادرة موقع التصوير.

وتابعت: البرنامج حقق نسب مشاهدة عالية وقت إذاعته ، خاصة أنه كان منذ عدة سنوات ، ولم تكن حينها نسب المشاهدة مثل هذه الأيام .

واضافت شمياء السباعي أنها تتمنى أن يتزوج ابنها بعد الانتهاء من دراسته الجامعية مباشرة.