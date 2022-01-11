عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

الإعلامية شيماء السباعي: ابني عملي بلوك.. وطردوني خارج التصوير بسببه

صدى البلد

حلت الإعلامية شيماء السباعي ضيفة علي موقع صدي البلد في ندوة تم تكريمها فيها عن مشوارها الإعلامي، حيث كشفت العديد من التفاصيل حول مسيرتها.

وتحدثت الإعلامية شيماء السباعي عن مفاجأة جديدة تحضر لها هذا العام  2022، وسيتم الإعلان عن تفاصيلها خلال الأيام  المقبلة.

وروت  شيماء السباعي خلال الندوة تجربتها في برنامج 3 ستات الذى عرض على قناة صدي البلد وحقق نجاحآ كبيرا، بالإضافة إلى رأيها في البرامج النسائية المنتشرة علي الفضائيات خلال الفترة الراهنة.

وسردت شيماء السباعي، ذكرياتها في تقديم البرامج، واستعداداتها كمذيعة بعد عملها صحفية في عدد من المؤسسات الصحفية سواء القومية أو الخاصة.

وكشف الإعلامية شيماء السباعي عن تفاصيل علاقتها بابنها الوحيد والمواقف الطريقة التى جمعت بينهم ، حيث أكدت أنه قام بعمل بلوك لها على موقع التواصل الاجتماعى بسبب تعليقاتها عبر صفحته الشخصية على الفيسبوك، وهى التعليقات التى تكتبها معظم الأمهات ، إلا أنه وجد أنها من الممكن أن تحرجه وسط أصدقاءه، لذا قام بتحذيرها فى البداية ثم اتخذ تلك الخطوة، والتى تراجع عنها مؤخراً. 

بعد 3 ستات.. شيماء السباعي تكشف عن برنامجها الجديد في 2022

تحضر لمفاجأة خلال 2022.. الإعلامية شيماء السباعي في ضيافة صدي البلد

وأضافت الإعلامية شيماء السباعي أن ابنها خاض تجربة تقديم البرامج الأون لاين،  بعدما كان يزورها داخل مقر عملها فى أحد المواقع الإلكترونية الشهيرة، وحين شاهده رئيس مجلس الإدارة طلب أن يقوم بتقديم برنامج أون لاين عبر الموقع دون أن يعرف أنه ابني. 

وتابعت شيماء السباعي أنها حضرت أول يوم تصوير للبرنامج، وكانت حريصة أن يخرج بأفضل شكل لذا قامت بإعطاء ملاحظات له ، وهو ما جعل مخرج البرنامج يطلب منها مغادرة موقع التصوير.

وتابعت: البرنامج حقق نسب مشاهدة عالية وقت إذاعته ، خاصة أنه كان منذ عدة سنوات ، ولم تكن حينها نسب المشاهدة مثل هذه الأيام .

واضافت شمياء السباعي أنها تتمنى أن يتزوج ابنها بعد الانتهاء من دراسته الجامعية مباشرة.

 

شيماء السباعي الاعلامية شيماء السباعي 3 ستات برنامج 3 ستات موقع صدى البلد

ترشيحاتنا

الرئيس السيسي: مصر تستعد لاستضافة قمة الأمم المتحدة للمناخ 2022 بشرم الشيخ

بعد زلزال اليوم.. البحوث الفلكية: مصر بعيدة عن بؤرة حزام الزلازل.. تفاصيل

بالصور.. كيف ستشارك ميتسوبيشي في صالون طوكيو للسيارات

كورونا يضرب لاعبي الأهلي قبل مواجهة الجونة بكأس الرابطة..تعرف على المصابين

البحوث الفلكية توضح حقيقة تسبب الشمس فى زلزال اليوم

ممثل مصر بـ نموذج محاكاة مجلس حقوق الإنسان: الدولة بذلت جهودا نوعية لتحسين أوضاع السجون

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

في الحلق والرأس والأنف .. 3 علامات تؤكد الإصابة بـ أوميكرون

زلزال قوي يضرب القاهرة الكبرى

البحوث الفلكية: زلزال اليوم أقوى من زلزال 92 على مقياس ريختر

كورونا يضرب لاعبي الأهلي قبل مواجهة الجونة بكأس الرابطة..تعرف على المصابين

زلزال اليوم .. رئيس المعهد القومي البحوث الفلكية: ناموا آمنين

حادث سيارة معدية الجيزة.. انتشال 4 جثامين جديدة من نهر النيل

شوبير يحسم الجدل حول مفاوضات الأهلى لضم بن شرقي وتفاصيل أزمة مصطفي فتحي

شاهد.. رجل يحمل ثعبانا ضخما على كتفيه ومفاجأة في نهاية المقطع

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عادل إمام عملها قبلك..محمد صلاح فى مقارنة مع الزعيم بسبب «جزيرة الشيطان»

أسرع طريقة لعلاج الحزام الناري.. وتجنب هذه الأطعمة فورا

الغزالة رايقة على درب آه يا قفا.. حكاية الأغانى الناجحة فى عائلة محمود عبد العزيز I صور وفيديو

اقروا الفاتحة لأبو العباس.. 10 صور نادرة لصاحبة أشهر أغنية فلكورية للإسكندرية

فيديو

الأسود والنسور| سر ألقاب منتخبات أفريقيا بأسماء الحيوانات ..فيديو جراف

عازف الكولة عبد الله حلمي.. فقد صوته بعد معاناة مع السرطان |فيديو

علي جمعة يحذر من تفسير حلم قبل الفجر.. ما السبب ؟

فيديو جراف.. حقيقة هجوم ماجدة زكي على وائل الإبراشي بعد وفاته

المزيد

ساحة رأي

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطي أحمد يكتب : النبوءة الوحيدة

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

د. علاء الشال يكتب: العمر هو الثروة الحقيقية

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

عبد المعطي أحمد يكتب: مسلة تحكي أمجاد المدينة الباسلة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد نجم

التصالح مع النفس

المستشار أسـامة الصعيدي

المواجهة التشريعية للذكاء الاصطناعي

نيفين منصور

بعض النساء.. كذلك بعض الرجال!

رشا شكر

شريف عرفه يعيد الجماهير للسينما بالجريمة

كريمة أبو العينين

ما سال قط وما مال قط

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي "13"

إلهام أبو الفتح

رسائل شباب العالم

د. جهاد عودة

نهضة اليسار العالمي مجددا.. الحاجة إلى الأمن الجماعي

اﻟﻤﺰﻳﺪ