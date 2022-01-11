ظهور إصابة كورونا جديدة في بعثة منتخب مصر بالكاميرون

تعرض الطباخ الخاص بمنتخب مصر الأول لكرة القدم المتواجد مع البعثة الآن في الكاميرون إلى الإصابة بفيروس كورونا .



وقرر مسئولو بعثة منتخب مصر عزل الطباخ عن المنتخب بشكل تام والاستعانة بشيف آخر يقوم بإعداد وجبات الغذاء للاعبين .



أعلن الجهاز الفني للمنتخب الوطني بقيادة كارلوس كيروش المدير الفني عن التشكيل الذي سيبدأ به مباراة نيجيريا ومصر ضمن الجولة الأولى للمجموعة الرابعة في نهائيات الأمم الأفريقية المقامة حاليًا بالكاميرون..على النحو التالي:

محمد الشناوى ١

أحمد حجازى ٦

محمود الونش ١٥

أحمد فتوح ١٣

أكرم توفيق ٢٥

حمدي فتحي ٥

محمد النني ١٧

محمود حسن تريزيجيه ٧

عمر مرموش ٢٢

محمد صلاح ١٠

مصطفي محمد ١٤

البدلاء

محمد صبحي ٢٣

محمود جاد ٢٤

محمد عبد المنعم ٢

عمر كمال ٣

إمام عاشور ٨

محمد شريف ٩

رمضان صبحي ١١

أيمن أشرف ١٢

مهند لاشين ١٨

عبد الله السعيد ١٩

محمود علاء ٢٠

أحمد سيد زيزو ٢١



واستبعد كيروش كلا من مروان داوود وعمرو السولية ومحمد أبو جبل من قائمة منتخب مصر لمواجهة نيجيريا .